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Эксперты измерили потенциал сибирских регионов и их губернаторов
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Эксперты измерили потенциал сибирских регионов и их губернаторов 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Центр развития региональной политики подготовил рейтинг, который демонстрирует потенциал развития регионов СФО. Эксперты оценили социально-экономические показатели субъектов этого округа. Кому продолжать в том же духе, а кому стоило бы призадуматься о своем дальнейшем трудоустройстве — в материале «ФедералПресс».
Эксперты ЦРРП оценивают потенциал регионов, уровень их экономического развития, инвестиционную привлекательность, социальные факторы, качество работы управленческого аппарата.
Как отмечают эксперты, Сибирь — особый регион из-за неравномерного развития территорий. Существует ряд развитых агломераций, а остальные территории остаются малонаселенными.
«В этой связи одна из важнейших задач региональной политики — пространственное развитие, т.е. создание новых территориально-экономических групп, которые бы стали драйверами роста экономики», — отмечается в докладе.
Аутсайдером политологи назвали Тыву, Забайкальский край, Хакасию и Алтай. В Хакасии, например, введено внешнее казначейское управление из-за высочайшей долговой нагрузки. Главы Забайкальского края и Алтая, в свою очередь, не могут воспользоваться потенциалом своих территорий.
Тройку лидеров рейтинга открывает Новосибирская область. Потенциал региона сосредоточен в сфере науки, наукоёмких технологий, финансового сектора, развитии инфраструктурных связей с соседними городами и субъектами. Однако существует большое количество противоречий внутри местных элит. Отмечается, что врио губернатора имеет слабое влияние на управление регионом.
На втором месте идет Красноярский край. «Реализуемая экономическая модель — набор инвестиционных проектов с пока неясной координацией. Роль губернатора — продвижение бренда „Енисейская Сибирь“, однако его лидирующая позиция пока не верифицирована федеральным центром, а сам глава находится в статусе врио», — говорят эксперты.
Возглавляет рейтинг Иркутская область под началом коммуниста Сергея Левченко. Этот регион обладает наиболее развитым потенциалом для пространственного расширения. Экономическая модель выстраивается с элементами плановой экономики и упором на госучастие в инвестпроектах.
«Роль главы региона — идеолог «Байкальской модели», выступающий драйвером регионального развития», — резюмируют авторы доклада.
Фото на главной: kremlin.ru
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