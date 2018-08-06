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Бюджетные затраты на ремонт дорог в регионах могут увеличить
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Бюджетные затраты на ремонт дорог в регионах могут увеличить 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Министерство транспорта России предложило увеличить выделяемую на содержание региональных дорог долю средств до 50% к 2023-2024 годам, пишет газета «Известия».
Такая инициатива содержится в рабочей версии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В следующем году ведомство считает необходимым оплатить из федерального бюджета 30% затрат на ремонт дорог, а затем увеличивать долю (до 35% в 2020 году, до 40% в 2021 году, до 45% в 2022 году и до 50% в 2024-2024 годах).
В настоящее время в удовлетворительном состоянии находится только половина трасс. Федеральное финансирование решит проблему с экономией на качестве ремонта, однако нагрузка на бюджет составит сотни миллиардов рублей, отмечает издание.
Ранее Правительство России утвердило перечни работ и услуг, в целях выполнения которых в 2018-2030 годах могут заключаться долгосрочные государственные контракты на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения.
Также сообщалось, что в России через три года в федеральную собственность перейдёт 9 тысяч километров региональных дорог. К 2031 году их протяжённость увеличится ещё на треть. Переход региональных дорог в федеральную собственность будет постепенным. Первое расширение на 9 тысяч километров произойдёт до 2021 года. До 2026 года их сеть увеличится ещё на 5,4 тысячи километров трасс, а до 2031 года — ещё на 2,9 тысячи километров.
Общая протяжённость дорог в России -1,452 тысячи километров. Из них 51,9 тысячи — дороги федерального значения, 515,8 тысячи — дороги регионального значения, 884,5 тысячи — дороги местного значения.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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