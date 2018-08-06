Регионам добавят на ремонт дорог из федерального бюджета

Сейчас финансирование лежит на властях субъектов, и в удовлетворительном состоянии находится только порядка половины трасс. Федеральное финансирование может решить проблему с экономией на качестве ремонта, полагают эксперты. Однако нагрузка на бюджет составит сотни миллиардов рублей.

Минтранс предлагает в следующем году оплатить из федерального бюджета 30% затрат на ремонт региональных дорог, а затем увеличивать долю: до 35% — в 2020-м, 40% — в 2021-м, 45% — в 2022-м и по 50% — в 2023-м и 2024-м (до этого срока расписан нацпроект). Оставшаяся доля трат по-прежнему останется на властях регионов.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook