Руководство рудника в Забайкалье погасило весь долг по зарплате в 35 млн руб.

МОСКВА, 6 августа. / ТАСС /. Руководство компании «Дарасунский рудник» выплатило шахтерам 35 млн рублей задолженности по зарплате. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"27 июля руководство предприятия полностью погасило долг по заработной плате перед своими работниками, шахтеры прекратили голодовку. Кроме того, 2 августа работникам были выплачены отпускные пособия, а также компенсация за задержку заработной платы на сумму около 3,5 млн рублей. Общая сумма выплат работникам ООО «Дарасунский рудник» составила около 35 млн рублей", — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что 24 июля 92 работника золотодобывающего рудника объявили о приостановке работы из-за невыплаты им зарплаты с мая, тогда же 33 шахтера уведомили руководство предприятия о начале голодовки. К утру 25 июля число участников голодовки возросло до 70 человек, позднее оно увеличилось до 92. По данному факту региональным следственным управлением СК была незамедлительно начата доследственная проверка. Как установлено следователями, в ООО «Дарасунский рудник» задержки в выплате заработной плате начались с мая 2018 года.

Общая численность работников предприятия — более 400 человек, сумма задолженности по зарплате составила более 31 млн рублей.