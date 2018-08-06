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Руководство рудника в Забайкалье погасило весь долг по зарплате в 35 млн руб.
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Руководство рудника в Забайкалье погасило весь долг по зарплате в 35 млн руб. 

ТАСС 5 часов назад
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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Руководство компании «Дарасунский рудник» выплатило шахтерам 35 млн рублей задолженности по зарплате. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"27 июля руководство предприятия полностью погасило долг по заработной плате перед своими работниками, шахтеры прекратили голодовку. Кроме того, 2 августа работникам были выплачены отпускные пособия, а также компенсация за задержку заработной платы на сумму около 3,5 млн рублей. Общая сумма выплат работникам ООО «Дарасунский рудник» составила около 35 млн рублей", — сообщили в СК.
Ранее сообщалось, что 24 июля 92 работника золотодобывающего рудника объявили о приостановке работы из-за невыплаты им зарплаты с мая, тогда же 33 шахтера уведомили руководство предприятия о начале голодовки. К утру 25 июля число участников голодовки возросло до 70 человек, позднее оно увеличилось до 92. По данному факту региональным следственным управлением СК была незамедлительно начата доследственная проверка. Как установлено следователями, в ООО «Дарасунский рудник» задержки в выплате заработной плате начались с мая 2018 года.
Общая численность работников предприятия — более 400 человек, сумма задолженности по зарплате составила более 31 млн рублей.
В ходе доследственной проверки следователи СК направили руководству предприятия представление, в котором потребовали погасить имеющуюся перед работниками предприятия задолженность. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ход проверки под свой контроль. «В настоящее время доследственная проверка продолжается, процессуальное решение следователи примут после детального выяснения всех обстоятельств произошедшего», — добавили в СК.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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