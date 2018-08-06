В Костроме массово штрафуют владельцев собак

Костромичи жалуются на безответственных владельцев собак: с начала года в управление муниципальных инспекций поступило больше 160 обращений. Они касаются выгула животных без поводка и намордника, агрессивного поведения собак, постоянного лая по ночам, сообщает администрация Костромы.

В отношении 63 собаководов составили административные протоколы. Штраф за нарушения на граждан — до двух тысяч рублей, на юридических лиц — до десяти тысяч рублей. С 89 владельцами собак пока провели беседы.

В парках и скверах Костромы проводятся рейды с участием полицейских. Они следят, чтобы владельцы животных не допускали нарушений.