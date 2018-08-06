Ещё
В Костроме массово штрафуют владельцев собак
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.69
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.05
–0.26 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

В Костроме массово штрафуют владельцев собак 

k1news.ru 10 часов назад
Фото: k1news.ru
Костромичи жалуются на безответственных владельцев собак: с начала года в управление муниципальных инспекций поступило больше 160 обращений. Они касаются выгула животных без поводка и намордника, агрессивного поведения собак, постоянного лая по ночам, сообщает администрация Костромы.
В отношении 63 собаководов составили административные протоколы. Штраф за нарушения на граждан — до двух тысяч рублей, на юридических лиц — до десяти тысяч рублей. С 89 владельцами собак пока провели беседы.
В парках и скверах Костромы проводятся рейды с участием полицейских. Они следят, чтобы владельцы животных не допускали нарушений.
k1news.ru: последние новости
В Костроме планируют создать онкоцентр за 2 миллиарда рублей Три объекта социальной сферы в Костромской области переведут на газовое отопление Костромской музей-заповедник рассчитался по долгам за электричество
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени104
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение