В Нижневартовске откроют первый доходный дом

Арендная жилплощадь, как планируется, будет предоставлена медикам, которых пригласили на работу в Нижневартовскую многопрофильную больницу.

Оба здания — доходного дома и больницы — возводятся поблизости друг от друга. Медицинское учреждение обещают полностью достроить и сдать в 2020 году. В этом году завершатся отделочные работы в больничном блоке «В», а в следующем году туда закупят специализированное оборудование, пишет «Мангазея».

Докторов и медицинских работников уже начали приглашать на работу в больницу столицы Самотлора. «Для размещения приглашенного медицинского персонала неподалеку от больницы возводится первый в Нижневартовске доходный дом, жилье в котором будет предоставлено в аренду приехавшим в новую больницу специалистам», — прокомментировал глава комитета Думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

В автономном округе уже работает пять доходных домов — в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Сургуте. Губернатор Югры запустила программу развития доступного арендного жилья в 2012 году. Недорогие квартиры очень востребованы среди бюджетников.