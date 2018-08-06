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В Нижневартовске откроют первый доходный дом
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В Нижневартовске откроют первый доходный дом 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
Арендная жилплощадь, как планируется, будет предоставлена медикам, которых пригласили на работу в Нижневартовскую многопрофильную больницу.
Оба здания — доходного дома и больницы — возводятся поблизости друг от друга. Медицинское учреждение обещают полностью достроить и сдать в 2020 году. В этом году завершатся отделочные работы в больничном блоке «В», а в следующем году туда закупят специализированное оборудование, пишет «Мангазея».
Докторов и медицинских работников уже начали приглашать на работу в больницу столицы Самотлора. «Для размещения приглашенного медицинского персонала неподалеку от больницы возводится первый в Нижневартовске доходный дом, жилье в котором будет предоставлено в аренду приехавшим в новую больницу специалистам», — прокомментировал глава комитета Думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.
В автономном округе уже работает пять доходных домов — в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Сургуте. Губернатор Югры запустила программу развития доступного арендного жилья в 2012 году. Недорогие квартиры очень востребованы среди бюджетников.
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