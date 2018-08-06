Очередное дело против тюменского застройщика: УСТЭК требует «Мостострой-11» вернуть долги за электроэнергию

В пятницу состоялось предварительное заседание арбитражного суда Тюменской области по спору между «Уральской теплосетевой компании» и «Мостостроем-11» . Сетевики намерены взыскать со строителей более 700 тысяч рублей за долги по электроэнергии, потребленной в декабре 2017 года.

Участники спора попросили отложить разбирательство, так как сейчас по настоянию ответчика идет сверка объемов потребленной электроэнергии. Заседание перенесено на 24 августа.

По заявлению представителя «Мостостроя-11», договор с УСТЭК они заключили лишь 20 декабря, однако сумму с них требуют за весь месяц. До сих пор письма с просьбами о перерасчете оставались без ответа.

Стоит отметить, это далеко не единственный арбитражный иск против «Мостостроя-11». Самый крупный иск за 12 последних месяцев сейчас находится в производстве. Завод «Тюменьстальмост» хочет взыскать около 12 миллионов в сумме по двум контрактам 2013 и 2016 года. Пока суд лишь завершил подготовку к рассмотрению дела. Следующее заседание назначено на 14 августа.

Многие претензии к крупному региональному предприятию касаются именно долгов по контрактам. Например, 15 июня компания «Сибирьспецтранс» доказала свою правоту, взыскав в свою пользу около 816 тысяч рублей за просрочку оплаты по договору. По аналогичному поводу МС-11 должен был перевести 145 тысяч на счет «Заводоуковскагрострой». Договор не оплачивали полтора года. В ноябре суд одобрил иск на 981 тысячу от фирмы «Промтехмонтаж», которая также вовремя не получила вознаграждения за свои услуги. А 26 июля суд решил, что за ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору долевого участия в строительстве жилого дома «Мостострою-11» придется выплатить 205 тысяч тюменской компании «Статус».

Дело несколько иного плана «Мостострой-11» проиграл в начале июня из-за того, что не удалось обеспечить своевременное прохождение вагонов от «Нерудной компании „Магистраль“ через станцию. В итоге за простой в Перми общей длительностью восемь дней с заказчика взыскали 610 тысяч рублей.

Ранее, в октябре 2017 года, суд удовлетворил иск „Магистрали“ на 1,112 миллиона рублей за сверхнормативный простой вагонов.

Другая группа проигранных в судах дел — долги за коммунальные услуги. В частности, сейчас в производстве находится иск от „Уральской теплосетевой компании“ на 700 тысяч рублей. Следующее заседание пройдет 3 августа. В течение последнего года МС-11 проиграл электроснабжающей организации СУЭНКО дела на 108 и 124 тысячи рублей.

Кроме этого, в 2017 году суд взыскал с „Мостостроя-11“ 300 тысяч рублей в пользу монтажника, получившего на производстве открытый перелом локтевой кости со смещением и вывих правого предплечья, причем взыскал их в качестве компенсации морального вреда. Более 517 тысяч присудили выплатить женщине, попавшей по вине сотрудника „Мостостроя-11“ в аварию на автодороге Сургут — Салехард. Наконец, двум дольщикам удалось доказать, что цена квартиры в построенном компанией доме должна быть снижена на 100 тысяч рублей, а также получить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч.