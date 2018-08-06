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В Челябинске обманутые дольщики пикетируют правительство и прокуратуру
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В Челябинске обманутые дольщики пикетируют правительство и прокуратуру 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» представители инициативной группы дольщиков «Яркой жизни», с утра 6 августа парные пикеты встали у зданий правительства Челябинской области, министерства строительства и региональной прокуратуры. Горожане намерены стоять до вечера, а если их не услышат — грозят пикетировать здания каждый понедельник.
«В последний раз мы выходили на акцию в марте, передавали сообщение президенту Владимиру Путину, — напоминает одна из дольщиц, Елена Рудниченко. — Тогда нам заявили в минстрое, что своими митингами мы только мешаем работать. Хорошо, мы долго не собирались. Но с марта наша ситуация так и не изменилась: нас только кормят байками про банкротство в конце года».
Как сообщал «ФедералПресс», в конце июля в одной из фирм-застройщиков «Яркой жизни», ООО «Дедал Комид», сменилось руководство: директором назначен арбитражный управляющий Евгений Медведев. Он заявлял, что не намерен допускать банкротства компании и сумеет возобновить строительство одного из замороженных домов. В то же время специалисты минстроя Южного Урала с 2017 года убеждают дольщиков, что банкротство главного застройщика, холдинга Milestone Development — единственный способ решить проблему.
«Если начать банкротить фирму, то, получается, нам минимум до конца года надо сидеть сложа руки, — возмущается Елена Рудниченко. — Да и предложенная министерством дорожная карта нас не устраивает: по ней сдача домов планируется на 2020-21 годы. Сколько можно ждать? Чиновники регулярно ссылаются на то, что успешно работать им мешает отсутствие разных документов холдинга, которые изъяты силовиками в рамках уголовного дела директора Григория Чурбакова. Но в полиции нам говорят, что давно приготовили все бумаги для передачи в минстрой, а из министерства за ними просто не приходят. Вот такая активность».
«На самом деле строительные работы в доме №8 ведутся, — возражают дольщика в пресс-службе министерства строительства. — По остальным недостроям идет работа по выявлению активов и возвращению незаконно проданных квартир. Банкротство действительно рассматривается, как основной вариант решения проблемы «Яркой жизни»: в рамках этого процесса будет проще управлять строительством, особенно если дольщики сами поставят своего арбитражного управляющего, который будет действовать в их интересах».
Добавим, в сегодяшней акции занято около двадцати человек: они будут дежурить у прокуратуры, правительства и министерства до самого вечера.
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