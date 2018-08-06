Почему инвалиду I группы не полностью компенсируется плата за ЖКУ?

Я инвалид I группы и должен платить 50% квартплаты, но плачу 75%. Почему?

«Вам компенсируют плату не за все услуги, — ответили в пресс-службе минтруда РТ. — Инвалидам, независимо от вида жилфонда, где они живут, компенсируют 50% расходов на оплату холодной, горячей воды, тепловой и электроэнергии, канализации по нормативам или по показаниям счётчика, но не больше норматива (по ст. 17 закона РФ №181 «О соцзащите инвалидов в РФ»). Независимо от вида жилфонда компенсируют и расходы по ОДН за эти коммунальные услуги. Собственникам жилья предоставляют компенсацию в 50% по оплате капремонта (с учётом регстандарта площади).

А вот расходы за наём и содержание жилого помещения, включая управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества, компенсируют только тем, кто живёт в государственном или муниципальном жилфонде.

Вы живёте в частной квартире, поэтому вам компенсируют только оплату коммунальных услуг (газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление), включая потребление на ОДН».