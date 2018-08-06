Как получить скидку 30% на оформление загранпаспорта?

В России вступил в силу закон, согласно которому увеличивается госпошлина на оформление загранпаспорта с электронным носителем информации. Можно ли получить скидку на изготовление документа?

«При обращении за оформлением заграничного паспорта посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг граждане получают скидку 30%. Также можно обратиться за данной услугой непосредственно в подразделения по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел », — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В ведомстве напомнили, что граждане, обратившиеся за изготовлением документа по месту жительства, смогут получить его в течение месяца. Для тех, кто подал заявление по месту пребывания или имеет допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, срок оформления увеличивается до трёх месяцев.

Добавим, что госпошлина за оформление загранпаспорта нового поколения для россиян теперь составляет 5 тысяч рублей (детям до 14 лет — 2,5 тысячи рублей).

Более подробную информацию о перечне документов, необходимых для оформления заграничного паспорта, южноуральцы могут получить на сайте главного управления МВД.