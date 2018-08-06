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На стыке границ и десятилетий: блошиный рынок в центре Ростова по-прежнему не могут разогнать
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На стыке границ и десятилетий: блошиный рынок в центре Ростова по-прежнему не могут разогнать 

Деловое сообщество 9 часов назад
Ростовчанка Ольга поделилась в социальных сетях фотографиями своеобразной достопримечательности донской столицы, а именно, блошиного рынка на переулке Газетный. А также рассказала истории, которые наблюдает не первый год. «Экзотика нашего города. Блошиный рынок на Газетном. Сколько раз его пытались ликвидировать! На моей памяти, эту стихийную торговлю с тротуара пытались убрать ещё лет 20-25 назад.» — пишет Ольга. Действительно, эта барахолка существует десятилетиями. Разложенные тряпочки, стоящие на коленях продавцы и покупатели. Продается там все, и стоптанные башмаки, и посуда, и даже старые аудиокассеты. Если «блошиный» рынок так нужен городу, не пора ли перевести торговлю в более цивилизованное русло? Власти донской столицы неоднократно пытались разогнать стихийную барахолку, но она как феникс, всегда восстает из пепла.
«И ещё один интересный факт— переулок Газетный разделяет два района города -по одну сторону Кировский район -по другую-Ленинский. Если торговцев разгоняют власти Кировского района— они невозмутимо переходят улицу и перекладывают свой товар на другой стороне, в Ленинском р-не. Редко, когда рейды бывают сразу в двух районах.» — делится Ольга своими наблюдениями.
Стоит отметить, что это не единственный «блошиный» рынок в Ростове. Любители редкостей знают, что по-настоящему дорогие вещи нужно искать в переулках у центрального рынка. На развалах тамошних торговцев можно найти и серебряные портсигары, и подсвечники из дворянских домов.
Деловое сообщество: последние новости
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