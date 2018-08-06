Иностранные акционеры опротестовала решение об отзыве лицензии у Газбанка

Напомним, Центральный банк России отозвал лицензию у АКБ «Газбанк» 11 июля. Согласно официальному релизу ЦБ, такие действия были предприняты в связи с «неисполнением АКБ „Газбанк“ федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность… нормативных актов Банка России… неоднократным нарушением (в течение одного года) требований нормативных актов Банка России».

Как пишет «СО», отзыв стал неожиданностью как для акционеров, так и для менеджмента финансового учреждения. По состоянию на 10 июля в банке была завершена проверка со стороны Центрального банка России, не выявившая каких-либо радикальных нарушений. Не нарушались и сроки платежей. Прибывшие в банк представители временной администрации ЦБ закрыли его прямо во время рабочего дня. На корсчете банка в этот момент было более 700 млн руб., все банкоматы и кассы были обеспечены большим объемом наличных денег — в совокупности порядка 1,2 млрд рублей. Картина происходящего сильно контрастировала с традиционной процедурой отзыва лицензии, происходящей, как правило, после длительной остановки банком платежей.

30 июля Центральный банк России подал в Самарский арбитражный суд иск о банкротстве АКБ «Газбанк».

В этот же день в Арбитражный суд Москвы поступил иск швейцарской компании GVR FINANCE AG, владевшей 8,3% акций АКБ «Газбанк». Собственник компании — гражданин Швейцарии Давид Гаон.

В своем исковом заявлении акционер Газбанка требует признать недействительным решение регулятора об отзыве лицензии, сообщает издание. Кроме того, GVR ходатайствует об истребовании из Центрального банка документов, касающихся принятия решения об отзыве лицензии, а также окончательных результатов проведенной в банке проверки. В тексте заявления представитель «ГВР» также называет приказ ЦБ «незаконным» и «неправомерным», нарушающим законные интересы бенефициара компании швейцарского бизнесмена Давида Гаона. «Приказ не содержит никаких сведений о том, какие именно федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, нарушены со стороны руководства Газбанка и какие из выявленных нарушений в ходе проведенной проверки, если такие имели место, не были устранены», — говорится в материалах иска.

Последнее подтверждает ранее раскрытую информацию о том, что проверка Газбанка в ее текстовом отражении не несла в себе каких-то радикальных выводов. «Центральным банком действительно проведена проверка всей хозяйственной деятельности АКБ „Газбанк“, по результатам проверки подготовлен и представлен отчет, выводы которого не содержали ссылок на то, что у Газбанка имеются какие-либо проблемы с реализацией федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В результате проведенной проверки не выявлено никаких грубых нарушений федерального закона о банковской деятельности либо неисполнения федеральных законов, нормативных актов Банка России. Выводы по итогам проведенной проверки деятельности Газбанка признаны положительными, никаких фактов нарушения законов выявлено не было», — говорится в исковом заявлении. GVR ссылается на то, что действия ЦБ противоречат принципам международных межправительственных финансовых организаций, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а также Базельского комитета банковского надзора. Истец добавляет, что ЦБ, принимая решение об отзыве, нарушил даже собственную процедуру.

Эксперты сомневаются, что GVR удастся вернуть лицензию. «Я просто не могу поверить, что Центробанк может проиграть подобный суд. Подобные решения в судебной практике применяются крайне редко. По крайней мере, я вспомнить подобные прецеденты не могу. В основу процесса отзыва лицензии, как правило, ложится экономический критерий, основанный на цифрах из баланса. А их оспаривать весьма проблематично. Газбанк был весьма значимым для рынка игроком, у него были серьезные акционеры, поэтому я думаю, что ЦБ принимал взвешенное решение об отзыве лицензии, прекрасно осознавая дальнейшие юридические последствия», — считает адвокат Денис Ковалюнас. Получить комментарии в самом Центробанке «СО» не удалось.