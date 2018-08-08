На стратегической сессии эксперты обозначили механизмы достижения регионом экономического рывка

Напомним, такой формат работы по определению будущего Самарской области был предложен главой региона Дмитрием Азаровым . Открывая сессию, он обозначил стратегическую цель, пути достижения которой должны быть выработаны в ходе совместной работы экспертного и бизнес-сообщества: совершить качественный экономический рывок и войти в число регионов-лидеров в стране.

Основу для экономического прорыва Дмитрий Азаров обозначил в шести стратегических направлениях: повышение производительности труда, развитие инновационной системы, создание цифровой экономики, улучшение инвестклимата, кадровое обеспечение экономики и поддержка МСП.

Пути реализации этих задач эксперты обсудили в рамках работы трех секций. В каждой из них приняли участие представители федеральных и региональных институтов развития, науки и бизнеса, а также общественники и жители города.

Центральной темой обсуждения на секции «Институты инновационного развития: фактор движения вверх» стало создание в регионе экосистемы, благоприятствующей росту инновационных компаний-стартапов и технологического предпринимательства.

Партнер Венчурного фонда Самарской области Сергей Богданов назвал три проблемы, присущие инновационному технологическому сектору: недостаточный поток качественных инновационных проектов, отсутствие у крупных российских корпораций интереса к приобретению успешных компаний-стартапов и отсутствие финансовых механизмов для быстрого инвестирования в новые рисковые проекты.

Подводя итоги дискуссии модератор секции, директор по инновационному развитию ПАО «ОДК — Сатурн» Дмитрий Иванов отметил. что сегодня в региональной инновационной экосистеме отсутствует единый центр координации и управления и недостаточно отлажены коммуникации между участниками. Также нужны новые формы взаимодействия корпораций и университетов.

На площадке «Институты инвестиционного развития: новые вызовы — новые стратегии. Ставка на конкурентоспособность» эксперты обсудили перспективы инвестиционного развития региона. В числе приоритетных направлений развития инвестиционной сферы региона эксперты назвали комплексное развитие территорий и создание новых индустриальных парков. Также эффективным механизмом стимулирования инвестиционных процессов эксперты сессии отметили проектное финансирование и ГЧП.

По итогам работы секции ее участники на базе Агентства по привлечению инвестиций предложили создать единый центр коммуникации органов власти всех уровней в регионе и инвесторов. Кроме того, предложено создать единый информационный центр для бизнеса, который бы аккумулировал все данные о программах поддержки.