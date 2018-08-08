На стратегической сессии эксперты обозначили механизмы достижения регионом экономического рывка 

Напомним, такой формат работы по определению будущего Самарской области был предложен главой региона Дмитрием Азаровым. Открывая сессию, он обозначил стратегическую цель, пути достижения которой должны быть выработаны в ходе совместной работы экспертного и бизнес-сообщества: совершить качественный экономический рывок и войти в число регионов-лидеров в стране.
Основу для экономического прорыва Дмитрий Азаров обозначил в шести стратегических направлениях: повышение производительности труда, развитие инновационной системы, создание цифровой экономики, улучшение инвестклимата, кадровое обеспечение экономики и поддержка МСП.
Пути реализации этих задач эксперты обсудили в рамках работы трех секций. В каждой из них приняли участие представители федеральных и региональных институтов развития, науки и бизнеса, а также общественники и жители города.
Центральной темой обсуждения на секции «Институты инновационного развития: фактор движения вверх» стало создание в регионе экосистемы, благоприятствующей росту инновационных компаний-стартапов и технологического предпринимательства.
Партнер Венчурного фонда Самарской области Сергей Богданов назвал три проблемы, присущие инновационному технологическому сектору: недостаточный поток качественных инновационных проектов, отсутствие у крупных российских корпораций интереса к приобретению успешных компаний-стартапов и отсутствие финансовых механизмов для быстрого инвестирования в новые рисковые проекты.
Подводя итоги дискуссии модератор секции, директор по инновационному развитию ПАО «ОДК — Сатурн» Дмитрий Иванов отметил. что сегодня в региональной инновационной экосистеме отсутствует единый центр координации и управления и недостаточно отлажены коммуникации между участниками. Также нужны новые формы взаимодействия корпораций и университетов.
На площадке «Институты инвестиционного развития: новые вызовы — новые стратегии. Ставка на конкурентоспособность» эксперты обсудили перспективы инвестиционного развития региона. В числе приоритетных направлений развития инвестиционной сферы региона эксперты назвали комплексное развитие территорий и создание новых индустриальных парков. Также эффективным механизмом стимулирования инвестиционных процессов эксперты сессии отметили проектное финансирование и ГЧП.
По итогам работы секции ее участники на базе Агентства по привлечению инвестиций предложили создать единый центр коммуникации органов власти всех уровней в регионе и инвесторов. Кроме того, предложено создать единый информационный центр для бизнеса, который бы аккумулировал все данные о программах поддержки.
В рамках работы тематической секции «Цифровая экономика страны и региона: новая реальность» эксперты обозначили основные проблемы, препятствующие цифровой трансформации Самарской области, и предложили инструменты для решения этих вопросов. Главной проблемой отрасли участники дискуссии назвали нехватку кадров. По итогам работы площадки модератор дискуссии, руководитель ООО «ГИС Решения», доцент Самарского университета Андрей Чернов обозначил три основных направления развития цифровизации — подготовка кадров и цифровое просвещение населения, создание комфортной инфраструктуры для работы IT-специалистов и стимулирование спроса на IT-продукт со стороны бизнеса, в том числе за счет создания программ субсидирования процентных ставок по кредитам.