Самарский бизнесмен предложил создать в городе «Цифровую деревню» для айтишников

Эксперты считают, что в 63 регионе не хватает высококвалифицированных программистов

Самарская область испытывает дефицит кадров в отросли цифровой экономики. Об этом стало известно на стратегической сессии по экономическому развитию 63-го региона.

— Если регион хочет получить 10-15% денег, которые образуются в экономике РФ в результате перехода на «цифровые рельсы», то нам нужно к ежегодно выпускаемым трем тысячам IT-специалистов добавить еще как минимум 2,7 тысячи человек. И разработать систему мотивации, чтобы они оставались работать в области, — заявил врио председателя правительства Самарской области Станислав Казарин

Участники стратегической сессии предложили несколько вариантов, при помощи которых можно мотивировать молодых специалистов. По их мнению, помимо достойных зарплат для айтишников необходимо создать и комфортные условия труда. В том числе нужно проводить форумы и фестивали для программистов.

Гендиректор одной из коммерческих компаний областной столицы предложил создать в Самаре аналог татарского Иннополиса — «Цифровую деревню» для IT-специалистов.

Иннополис — город в республике Татарстан, который построили для развития информационных и инновационных технологий.

По мнению бизнесмена, такой проект можно будет реализовать на базе «Гагарин-центра». Также региональные власти могут организовать массовые ивенты для программистов с привлечением федеральных и зарубежных экспертов. По мнению предпринимателя, это поможет молодым специалистам развиваться и повышать свои профессиональные навыки.

Сейчас в Самаре пересматривают концепцию создания наукограда «Гагарин-центр». Изначально его планировали построить в границах Волжского и Московского шоссе, улиц Дальней, Ташкентской и Демократической.

Но проект заморозили из-за невозможности посчитать его стоимость. Управление капитального строительства Самарской области расторгло контракт с подрядчиком на проектирование научно-исследовательского и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр». При этом компания получила 23 734 263 рублей из 57 770 000 первоначально заявленных.