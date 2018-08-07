В Самарской области продолжается работа над «Стратегией Лидерства»

Открывая сессию, глава региона Дмитрий Азаров обозначил стратегическую цель, пути достижения которой должны быть выработаны в ходе совместной работы экспертного и бизнес-сообщества: совершить качественный экономический рывок и войти в число регионов-лидеров в стране.

Экономика Самарской области обладает высоким научно-техническим и человеческим потенциалом, здесь производится свыше 1,3 трлн руб. валового регионального продукта — 2% от общего объема ВРП всех субъектов РФ. В то же время накопленный потенциал используется не в полной мере, отметили на сессии.

В последнее десятилетие наблюдается снижение рейтинговых позиций Самарской области в РФ по ключевым макроэкономическим показателям: с 15 на 25 место по объему промпроизводства на душу населения, с 12 на 19 место по объему инвестиций в основной капитал и с 12 на 20 место по внешнеторговому обороту.

Основу для экономического прорыва Дмитрий Азаров обозначил в 6 стратегических направлениях:

— повышение производительности труда,

— развитие инновационной системы,

— создание цифровой экономики,

— улучшение инвестклимата,

— кадровое обеспечение экономики,

— поддержка МСП.

Важный аспект создания благоприятной среды для инвестиций — снятие ограничений и барьеров для бизнеса. В Национальном рейтинге инвестпривлекательности регионов Самарская область поднялась на 17 пунктов. Задача — войти в Топ-20.

Повышению инвестпривлекательности будет способствовать: перевод услуг и сервисов в цифровой вид, координация работы региональных институтов развития, формирование, продвижение бренда Самарской области.

Глава региона подчеркнул: важной составляющей технологического порыва является развитие малого и среднего предпринимательства. На прошлой неделе Самарская область стала площадкой обсуждения нацпроекта по МСП с участием министра экономики РФ Максима Орешкина

Задача — создать единую систему акселерации субъектов МСП через переформатирование работы инфраструктуры бизнес-инкубаторов и организаций поддержки.

В рамках пилотного проекта минэкономразвития РФ необходимо создать в регионе центр предпринимателя «МойБизнес», отметили на заседании сессии. Это будет «Дом предпринимателя», объединяющийся на одной площадке организации инфраструктуры, рабочие пространства и коворкинги для МСП. Не менее важно расширение доступа МСП к финансовой поддержке.

Дмитрий Азаров подчеркнул: необходимо докапитализировать гарантийный фонд Самарской области до 1 млрд рублей.