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Владимир Ситнов: «Лучшим итогом стратегической сессии будут экспертные предложения по экономическому развитию Самарской области»
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Владимир Ситнов: «Лучшим итогом стратегической сессии будут экспертные предложения по экономическому развитию Самарской области» 

Волга Ньюс 16 минут назад
Фото: Самарская газета
«У Самарской области есть потенциал быть в лидерах среди российских регионов по уровню экономического развития. Для этого уже многое реализуется нашими предприятиями и организациями, областным правительством. Открываются перспективные производства, делается акцент на развитие квалифицированных кадров, выстраивается эффективный механизм взаимодействия между властью и бизнесом», — считает Владимир Ситнов.
Лучшим итогом стратегической сессии, по его мнению, будут экспертные предложения по экономическому развитию Самарской области, из которых самые эффективные в ближайшем будущем будут реализованы на практике.
"В настоящее время инвесторы высоко оценивают перспективы так называемой новой экономики — интернет-компаний — их доля в мировой капитализации за пять лет удвоилась и составляет к 2018 году 7,4%. Что касается традиционной экономики, то ключевыми драйверами роста будут экспоненциальные, прорывные технологии, позволяющие за короткий срок реализовывать глобальные инновационные проекты в таких направлениях, как химия и нефтехимия, медицина и фармацевтика, альтернативная энергетика в части подтвержденных объемов производственной мощности, углубленная сельхозпереработка", — прокомментировал Владимир Ситнов.
Напомним, в Самарской области разрабатывается стратегия развития, в работе над которой принимают участие представили всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и другие. Ранее в каждом муниципалитете прошли обсуждения планов развития каждого субъекта области, теперь проходят региональные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
На этой неделе в рамках сессии обсудят вопросы экономического развития региона. Работа поделена на три секции: «Институты инвестиционного развития: новые вызовы — новые стратегии. Ставка на конкурентоспособность», «Институты инновационного развития — фактор движения вверх» и «Цифровая экономика страны и региона: новая реальность».
Результатом работы сессий должны стать конкретные идеи для включения в стратегию развития Самарской области «Стратегия лидерства».
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