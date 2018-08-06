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Экспортный потенциал Дальнего Востока представят на ВЭФ-2018
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Экспортный потенциал Дальнего Востока представят на ВЭФ-2018 

ТАСС 8 часов назад
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Экспортный потенциал Дальнего Востока и новые механизмы его развития будут представлены на IV Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября.
В рамках ВЭФ-2018 запланирована презентация высокотехнологичной российской экспортной продукции, товаров легкой промышленности и агропромышленного комплекса, медицинских услуг и экспортных франшиз для компаний — потенциальных покупателей из КНР, Японии, Республики Корея, Монголии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Отдельная сессия в рамках Форума будет посвящена развитию трансграничной торговли со странами АТР. Участники дискуссии обсудят комплексные меры и перспективы государственной поддержки, направленные на повышение конкурентоспособности российских товаров за рубежом. Особое место займет обсуждение электронной трансграничной торговли между Россией и Китаем. Эксперты оценят развитие рынка электронной коммерции в ближайшей перспективе, а также возможность реализации инфраструктурных проектов, которые позволят повысить уровень сервиса для потребителей обеих стран.
В рамках Форума также состоится обсуждение перспектив развития экспорта российских продуктов питания, будут представлены успешные кейсы по продвижению пищевой продукции из России на рынки АТР.
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