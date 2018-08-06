Во Владивостоке «Тысяча мелочей» стала банкротом

На недавно признанном банкротом ООО «Тысяча мелочей» началась детализация сделок и поиск необходимого для погашения перед кредиторами долгов имущества.

Как стало известно KONKURENT.RU , временный управляющий «Тысячи мелочей» уже подал ходатайство о признании недействительной сделки купли/продажи московскому ООО «Дзен» нежилого помещения площадью 2,2 тыс. кв. м во Владивостоке, на ул. Некрасовская, 76. Именно по этому адресу находится известный в краевом центре супермаркет «Яппи».

Супермаркет оказался втянут в процесс и с другой стороны. Как следует из судебных материалов, руководитель ООО «Тысяча мелочей» Ольга Рудь представила временному управляющему только часть запрошенных документов (расчетные ведомости по средствам Фонда социального страхования 4-ФСС за 2017 г. и страховым взносам за 2017 г., СЗВ-М за октябрь-декабрь 2017 г., среднесписанная численность за 2017 г., декларации по НДС за полугодие, 9 месяцев, год за 2017 г., декларация по имуществу за 2017 г., декларация по налогу на прибыль за 2 и 3 квартал 2017 г.). При этом Рудь указала о невозможности представления иных документов в связи с их уничтожением по причине затопления помещения архива в «Яппи» водой. Однако суды первой и апелляционной инстанций выявили, что авария была не такой уж серьезной и у Рудь была возможность восстановить все документы.

ООО «Тысяча мелочей» было создано в 2002 г. и занималось преимущественно торговлей непродовольственных товаров. Учредителями организации являются ООО «Мета» (95%) и Екатерина Алещенко (5%). «Тысяча мелочей» была признана банкротом по иску ООО «Ратимир» (долг перед ним у «Тысячи мелочей» составляет 167,6 млн руб.).