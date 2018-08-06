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Как сохранить интеллектуальный потенциал страны: какой опыт можно перенять России у других стран
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Как сохранить интеллектуальный потенциал страны: какой опыт можно перенять России у других стран 

RB.ru 9 часов назад
Фото: RB.ru
О важности развития малого и среднего бизнеса
По данным исследования Ernst & Young, Россия за короткое время добилась значительного прогресса в развитии предпринимательства. EY отмечает «впечатляющие достижения России в области согласованной работы по поддержке предпринимательства, которые говорят о положительном отношении к частному сектору в стране», рост распространения бизнес-инкубаторов, тематических индустриальных парков. Согласно еще одному опросу Ernst & Young, руководители отечественных компаний в сегменте среднего бизнеса оптимистично оценивают перспективы развития, несмотря на не самую простую экономическую ситуацию.
Важность развития МСБ понимает и государство: власти ожидают рост доли малого бизнеса в ВВП страны на 17,7% к 2024 году (сейчас она составляет 22,3%).
«Помимо этого, к концу 2024 года в этой сфере должно быть занято не менее 26 миллионов человек. В 2018 году в сфере МСБ было занято 19,3 миллиона человек», — говорится в докладе Минэкономразвития РФ.
Итак, доля МСБ в российском ВВП составляет 22,3%. Для сравнения в Турции она составляет 54%, в США — 53%, в Китае — 61%, в Японии — 56%, в европейских странах — около 60% (данные Евростата, ОЭСР и Всемирного банка). Как мы видим, Россия существенно отстает по этому показателю. Попробуем разобраться, чем обусловлен успех малого и среднего бизнеса в других странах, и посмотрим, как там вообще устроена структура МСБ.
США  В США к МСБ относятся компании с числом сотрудников до 500 человек. Сейчас в Штатах насчитывается более 7 миллионов таких компаний, причем в некоторых из них работают по 20 человек. За развитие отвечает Управление по делам малого бизнеса (Small Business Administration, SBA), которое находится в составе Кабинета президента США. Это агентство было создано в 1953 году для финансовой поддержки и помощи предприятиям, не имеющим доступа на крупные рынки капитала.
SBA, имеющее офис в каждом штате, выдает предпринимателям кредиты, гранты, дотации и ежегодно консультирует более миллиона бизнесменов и занимается поддержкой бизнеса в условиях стихийных бедствий. Управление ежегодно выдает кредиты в среднем на сумму $30 миллиардов, предоставляет гарантии при выдаче кредитов (средняя ставка по таким кредитам — всего 6%).
Канада
В Канаде к малому и среднему бизнесу также принадлежат компании, где трудятся 500 и менее человек. Всего в этой стране около миллиона предприятий МСБ, из них 75% занимаются сферой торговли и услуг.
Начинающий предприниматель может оформить все документы максимально быстро, а кроме того — получить субсидию (некоторые покрывают половину затрат), есть и инвестфонды, поддерживающие бизнес. Главное условие — объемы продаж компании не должны превышать $500 тысяч.
Евросоюз
В Евросоюзе к предприятиям МСБ относятся компании численностью меньше 249 человек. Согласно данным Евростата, 98% предприятий, торгующих в ЕС, принадлежат к малому и среднему бизнесу, 70% из них составляют маленькие компании с числом до 9 сотрудников! Также малые предприятия обеспечили 85% новых созданных рабочих мест в ЕС, всего же там работает 67% занятого населения Евросоюза.
Лидерами в экспорте МСБ являются Кипр, Латвия, Бельгия, Эстония и Нидерланды. Кроме того, малый бизнес импортирует из Европы 33% всех товаров. В ЕС нет субсидий для предпринимателей, но государство все равно участвует в развитии МСБ: предоставляет кредитные гарантии, компенсирует расходы на выплату процентов по кредитам, вводит лояльное налогообложение.
Китай
В Китае власти считают малый бизнес основным фактором экономического роста. В качестве мер стимуляции МСБ правительство снижает налоги и наделяет представителей этой сферы теми же правами, что и крупных производителей. В стране есть государственные фонды, которые обеспечивают малому бизнесу гарантии под кредиты.
Защиту интересов МСБ обеспечивает «Государственный фонд развития малого и среднего предпринимательства», созданием условий для сотрудничества китайских предпринимателей с зарубежными занимается «Китайский центр по координации и кооперации бизнеса». В 2001 году в стране была создана государственная информационная служба (CSMEO), которая на своем сайте рассказывает населению о деятельности малых и средних предприятий.
Япония
В Японии к малому бизнесу принадлежат 99% компаний страны, а в сфере МСБ занято 70% трудоспособного населения (порядка 55 миллионов человек).
Чтобы начать собственное дело, необходимо всего лишь зарегистрировать ИП, причем за смешной взнос в размере одного доллара. Государство предоставляет налоговые льготы, а почти все частные банки выдают предпринимателям льготные кредиты под 4-5%.
Сингапур
В Сингапуре, одной из самых передовых стран мира, которая на государственном уровне поддерживает МСБ, 90% предприятий относятся к малому и среднему бизнесу (порядка 190 тысяч компаний при населении 5,6 миллиона). Особенность сингапурского МСБ в том, что данное «поле» касается множества сфер: торговля, транспорт, финансы, туризм, коммуникации.
Среди мер поддержки — особые льготы для открывающих бизнес, либеральное налоговое законодательство, отсутствие специальных пошлин. В 1996 году под патронажем министерства торговли и промышленности был создан специальный государственный орган SPRING Singapore (сейчас называется Enterprise Singapore), занимающийся поддержкой, развитием и подготовкой кадров для МСБ. И, конечно, предприниматели могут рассчитывать на льготное кредитование.
Турция
В Турции к малому и среднему бизнесу относятся компании, где работает менее 250 человек, а годовая выручка составляет менее 25 миллионов лир (почти $5,4 миллиона). В стране существует государственный «Союз по развитию и поддержке малого бизнеса» (KOSGEB). По данным KOSGEB, к МСБ относятся 99,8% всех турецких предприятий (всего 3,5 миллиона компаний).
Союз получает сотни миллионов долларов от правительства, которые тратит на помощь бизнесменам в открытии своего дела. Особенно значительная поддержка предусмотрена для предприятий, разрабатывающих инновационные и научно-исследовательские продукты. Также KOSGEB частично выплачивает за предпринимателей кредиты.
А что у нас?
В России, как мы уже говорили, доля малого и среднего бизнеса в ВВП меньше, чем в странах, о которых было рассказано выше. Это говорит о том, что в отрасли наблюдаются определенные проблемы. Деятельность МСБ в нашей стране регулирует принятый в 2007 году закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Он определяет численность сотрудников для малого предприятия — менее 100 человек. По состоянию на март 2018 года, в РФ работали почти 2,9 миллиона предприятий малого бизнеса, всего в сфере заняты почти 12 миллионов человек.
Предприятия пользуются льготами и господдержкой: это специальная схема уплаты налога, доля 15% в госзакупках, право на госгарантии, защита от избыточного государственного контроля.
Тем не менее, указ, запрещающий проверять юрлица контролирующим органам чаще, чем раз в три года (за исключением налоговых проверок) был подписан только в 2008 году. То есть меры по снижению давления на малый бизнес у нас начали приниматься совсем недавно. Несмотря на определенные налоговые льготы, эксперты отмечают, что переход на новые налоговые «рельсы» для малого бизнеса сложен: если бизнес растет, с ним растут и налоги. Для многих предпринимателей это обременительно.
Основные проблемы для развития МСБ в России
Каковы же проблемные точки в развитии МСБ в России и как сделать так, чтобы талантливые бизнесмены открывали свое дело на родине? Попробуем разобраться вместе с экспертами.
«Для сохранения бизнес-потенциала страны нужно облегчить все юридические вопросы, связанные с ведением бизнеса, даже такие банальные, как открытие счета в банке для ООО», — говорит сооснователь международного стартапа Linguatrip.com, онлайн-сервиса для поиска языковых курсов за границей, Марина Могилко. Она отмечает большое количество волокиты: бизнесмену приходится чуть ли не каждую неделю ездить в банк, по любому поводу необходимы личное присутствие или доверенность.
Кроме того, по ее словам, в процессах не хватает автоматизации, зато много «бумажной работы». «Правда, кое-что уже движется в этом направлении. Например, больше не нужно уведомлять налоговую об открытии счета — это происходит автоматически, без участия владельца бизнеса или бухгалтера», — отмечает Марина.
Аркадий Мешковский, основатель сообщества по аренде вещей Rentmania, полагает, что создать глобальную интернет-компанию в РФ невозможно в принципе, притом что Россия — всеми признанная страна инженерных талантов, а Москва — прекрасный город для тестирования и прототипирования сервисов.
«В настоящий момент, наша страна, к большому сожалению, переживает политические риски и, что бы там ни говорили, — экономическую изоляцию. В этой связи, чтобы получить доступ к мировому венчурному финансированию основатели стартапов создают компании в другой юрисдикции как того просят инвесторы, но а далее вынуждены перевозить свои семьи поближе к месту работы», — комментирует Мешковский.
Основную проблему для развития МСБ в России наши эксперты видят в недостатке финансирования. «В России редко слышно о громких сделках. Если какой-то стартап не находит денег и закрывается, его идею просто копируют крупные компании и ничего за это не платят. Пока не будет создана экосистема, где стартапы в цене, они будут утекать за рубеж», — полагает Марина Могилко.
«После успешно проведенного тестирования в РФ надо брать себя за шкирку и быстро ехать туда, где есть рынок, экосистема и капитал. В России же венчурного капитала просто нет, инвесторов в достаточном количестве — тоже», — соглашается Аркадий. Те же инвесторы, что есть, по его словам, слишком консервативны и ограничены кругозором локальных компаний, поэтому не способны финансировать «зарубежную экспансию из России». В качестве примера он приводит компанию Avito, которая была создана из-за границы, а потом «на глазах российских инвесторов» более чем за $1 миллиард была почти целиком продана медиагруппе Naspers из ЮАР.
Как стимулировать предпринимателей запускать бизнес в РФ  Могилко считает, что в нашей стране должны появляться компании, которые покупают стартапы. В этом плане показателен пример Кремниевой долины, там существует закономерность: если компания делает отличный продукт, через пару лет ее покупает Google или другая корпорация. Также в Штатах множество инвестфондов, заточенных исключительно под стартапы, которые вкладывают туда ежегодно миллиарды долларов.
«Стимулировать появление новых стартапов помогут госпрограммы. В США они направлены как раз на то, чтобы привлечь иностранных предпринимателей. Например, правительство спонсирует стажировки специалистам из других стран и устраивает им туры по крупным компаниям», — рассказывает Марина.
Как мы видим, шаги, которые предпринимаются в России для развития малого бизнеса, пока недостаточно эффективны, а главная проблема — отсутствие грамотного финансирования.
Сделаем, однако, скидку на то, что «по-взрослому» за сферу МСБ у нас взялись совсем недавно. Власти понимают, насколько важен малый бизнес для эффективной экономики, об этом свидетельствуют и совсем свежие новости.
Так, в Москве для МСБ на торги недавно выставили более 100 помещений по цене на 50% ниже, чем на обычных аналогичных торгах без привязки к сектору МСБ (4500 рублей за квадратный метр против 8800 рублей). Кроме того, в ближайшее время для малых и средних предпринимателей в столице будут запущены бесплатные онлайн-курсы на основе лучших практик московских бизнесменов, проект получил название «Онлайн-академия МБМ».
Эти шаги вдвойне важны, так как их предпринимает государство, а не какие-то частные фонды. Расширение практики поддержки МСБ гарантирует нашей стране, что начинающие предприниматели не будут уезжать за границу в поисках финансирования, а доля малого бизнеса в ВВП сравняется с показателями развитых стран.
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