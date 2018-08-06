Для новой фабрики «Обувь России» получит 2,5 га в аренду

Специальная комиссия правительства Новосибирской области одобрила выделение группе компаний «Обувь России» без торгов земельного участка для создания нового обувного производства. Протокол заседания, состоявшегося 3 августа, опубликован на сайте Минэкономразвития региона.

В документе речь идет об участке в 2,5 га, расположенном в поселке Линёво Искитимского района на недавно созданной территории опережающего социально-экономического развития. Входящее в группу «Обувь России» ООО «ЭваЛинК» планирует открыть здесь фабрику по выпуску «цельноформованной обуви и деталей низа обуви из полимерных материалов».

«Рекомендовать администрации рабочего поселка Линёво Искитимского района Новосибирской области предоставить ООО «ЭваЛинК» земельный участок в аренду без проведения торгов для реализации проекта», — говорится в протоколе.

Как сообщали Sibnovosti.ru, «Обувь России» вложит в создание нового завода 760 млн руб. За счет создания новой площадки компания рассчитывает нарастить объемы производства до 1,1 млн изделий в год. Строительство предполагается начать в октябре 2018 года.

Фото: сайт группы компаний «Обувь России»