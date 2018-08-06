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Илья Трушников уходит с поста главы омского депстроя
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Илья Трушников уходит с поста главы омского депстроя 

Омск Здесь 7 часов назад
Фото: Омск Здесь
Он руководил департаментом строительства немногим больше года. Сегодня, 6 августа, стало известно, что Илья Трушников покидает пост директор депстроя. Информацию ИА «Омск Здесь» рассказал источник в мэрии Омска. Официальных документов, по данным пресс-службы городской администрации, пока нет. По слухам, причиной могла стать затянувшаяся реконструкция Юбилейного моста через Омь — его неоднократно обещали сдать раньше срока, но позже переносили дату открытия. Сейчас работы на мосту продолжаются. По контракту его должны доделать до ноября 2018 года.
Напомним, Илья Трушников 11 лет работал в ГУ управления исполнения наказаний по Омской области. С декабря 2005 года — главный специалист, начальник отдела, заместитель директора, первый заместитель директора департамента строительства администрации города Омска. В июле 2016 года возглавил департамент после ухода Сергея Козубовича, руководившего ведомством много лет. Депстрой находится в прямом подчинении у мэра Омска Оксаны Фадиной.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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