Как бы по плану. Многие муниципалитеты идут к холодам с прошлыми долгами

За два месяца до завершения подготовки к отопительному сезону — а это 15 сентября — готовность объектов ЖКХ края составляла менее 50 процентов.

Есть что проконтролировать

По информации врио министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Ивана Гилёва , к середине июля было подготовлено около 36% котельных малой тепло—

энергетики (654 из 1828), 33,4% тепловых сетей (1101,2 км из 3297,23), 32,7% водопроводных сетей (4356,7 километра из 13321,4).

Выше всего на сегодня, по министерским данным, готовность жилого фонда: 41,6%, буквально — 46 530 домов из 111 851 (надо полагать, речь идёт о многоквартирных домах, — ред.). И, видимо, не краевой центр в этом задаёт тон, ибо, по данным Сибирской генерирующей компании, на 26 июля в Барнауле из 2575 многоквартирных жилых домов Барнаула готовы к зиме всего 35% (речь идёт о потребителях ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3). Гораздо хуже обстоит ситуация с готовностью систем отопления частных жилых домов. Всего к централизованному теплоснабжению в Барнауле подключено 999 таких домов, уже проверено 620 из них, а акты готовности получили всего пять домов.

Энергетики, конечно, отмечают, что отсутствие акта готовности к зиме не повлечёт за собой ограничения подачи ресурса в отопительном периоде, однако может стать причиной получения некачественной услуги из-за неверно функционирующей системы. То есть в интересах самих жителей отслеживать работу управляющей организации в этом направлении.

Даёшь уголь!

По словам врио министра, потребность муниципальных образований в угле на отопительный период 2018-2019 гг. составляет 684 тысячи тонн и «ведётся работа по обеспечению объёмов нормативного запаса угля». Но, как муниципалитеты ведут эту работу, большой вопрос: задолженность территорий за ранее потреблённые ресурсы составляет порядка 700 миллионов рублей, а уголь в долг отпускать нынче желающих нет.

За счёт краевого бюджета обеспечивается закуп топлива для социальных объектов (больниц, школ, детсадов, интернатов). С учётом остатков прошлого сезона на конкурсных торгах нужно закупить 192 тысячи тонн угля, но поставщики почему-то не торопятся выстраиваться в очередь для участия в аукционе…

Но в целом в профильном министерстве говорят, что «подготовка объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края к отопительному периоду осуществляется в соответствии с установленными графиками» и выражают уверенность, что она будет завершена до 15 сентября.

Впрочем, эту оптимистичную уверенность жители края слышат каждый год, а потом у нас вдруг случаются размороженные Кусаки и почти пустые угольные площадки в момент наступления морозов, о чём нам не раз приходилось писать прошлой поздней осенью. Пора бы уже сломать эту порочную практику.

К слову сказать, аварийный запас материально-технических средств на объектах ЖКХ в регионе сформирован на уровне 100%. Хоть за это можно не беспокоиться.

Справка

По подсчётам подготовка жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований к зиме в целом обойдётся в более чем 3,5 миллиарда рублей.

Для повышения энергетической эффективности объектов теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне из бюджета региона выделено 760,8 миллиона рублей. Работы ведутся на 46 объектах в 25 муниципальных образованиях края. По информации начальника отдела водоснабжения Минстройтранса Алтайского края Станислава Цыро, планируется установить 13 модульных котельных, произвести замену 76 котлов и переложить 68 километров тепловых сетей.

Расчётный экономический эффект от реализации мероприятий по модернизации сферы ЖКХ в предстоящем отопительном сезоне — порядка 60 миллионов рублей.