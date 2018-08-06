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На ВЭФ-2018 покажут высокотехнологичную экспортную продукцию ДФО
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На ВЭФ-2018 покажут высокотехнологичную экспортную продукцию ДФО 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости. Высокотехнологичную продукцию Дальнего Востока и новые механизмы развития экспортного потенциала региона представят на Восточном экономическом форуме, говорится в сообщении фонда «Росконгресс», который занимается организацией мероприятия.
"В рамках ВЭФ-2018 запланирована презентация высокотехнологичной российской экспортной продукции, товаров легкой промышленности и агропромышленного комплекса, медицинских услуг и экспортных франшиз для компаний — потенциальных покупателей из КНР, Японии, Республики Корея, Монголии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", — говорится в сообщении.
Также на форуме будут представлены новые механизмы развития экспортного потенциала Дальнего Востока.
Развитию трансграничной торговли со странами АТР будет посвящена отдельная сессия. Участники обсудят перспективы государственной поддержки, направленной на повышение конкурентоспособности российских товаров за рубежом.
"Особое место займет обсуждение электронной трансграничной торговли между Россией и Китаем. Эксперты оценят развитие рынка электронной коммерции в ближайшей перспективе, а также возможность реализации инфраструктурных проектов, которые позволят повысить уровень сервиса для потребителей обеих стран", — сообщает пресс-служба.
На форуме обсудят перспективы развития экспорта российских продуктов питания, представят успешные кейсы по продвижению пищевой продукции из России на рынки АТР.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском 11-13 сентября.
Фонд «Росконгресс» — социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.
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