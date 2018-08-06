Ещё
Чем запомнилась прошлая неделя
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.69
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
74.15
–0.12 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Чем запомнилась прошлая неделя 

Время бухгалтера 8 часов назад
Власти решили взяться за так называемых самозанятых граждан. Минтруд РФ опубликовал текст законопроекта, который регулирует правовой статус этой категории трудящихся. Одной из важных новаций в законопроекте является тот факт, что ИП, пользующемуся услугами работающих на себя, к примеру, уборщиц придется оформлять с ними трудовые договоры и все положенные по ТК документы. В то же время работодателям-физлицам не нужно будет оформлять никакие документы. Фактически эту сферу трудовых отношений выводят из-под действия ТК РФ. Вторым инфоповодом на эту тему стало заявление главы Минэкономразвития о том, что ведомство может разрешить самозанятым не платить взносы в ПФР, если на пенсию граждане начнут копить сами.
Вводятся новые штрафы для застройщиков. С 1 октября этого года она обязательно должны будут публиковать сведения о строительстве жилых домов или других объектов в специальной инфосистеме. Штрафовать будут за неполное размещение данных, отсутствие сведений и их искажение. Следить за этим будет множество органов, а штрафы составят от 15 тыс. до 200 тыс. руб. за первое нарушение, а за повторную ошибку санкции взлетят вдвое.
По стране шагает цифровизация. Власти предлагают заменить бумажное свидетельство о рождении цифровой записью. Минкомсвязи считает, что подобный шаг упростит и ускорит процедуры сбора документов. Также, по словам ведомства, уже возможно перевести в «цифру» оформление ипотечных кредитов, льгот и пособий, а также ДТП.
ФНС РФ обещала 1 августа запустить новый сервис «Прозрачный бизнес», который открыл бы сведения, содержащие налоговую тайну, как, например, применение компанией налоговых спецрежимов или численность работников. Однако вместо обещанного удобного сервиса пользователям предлагается разбираться в неструктурированном массиве данных. Налоговики обещают все наладить к 10 августа.
Приняты Совфедом поправки к НК РФ, которые призваны немного скомпенсировать бизнесу повышение НДС. Сенаторы одобрили отмену налога на движимость, запрет на создание консолидированных групп налогоплательщиков, упростили порядок подтверждения нулевой ставки по НДС и так далее. Также из федерального бюджета регионам возместят выпадающие доходы, а до 20 сентября станет известно, как чиновники будут компенсировать региональным бюджетам потери от отмены налога на «движку».
Если ни главбух, ни предприниматель не смогли сдать вовремя СЗВ-М, то штраф может быть снижен. ИП просрочил сдачу отчетности на месяц и получил штраф, однако суды выяснили, что ни он, ни его бухгалтер сдать форму вовремя не могли: ИП не было в городе, а главбух оказался в больнице. В итоге с 11 тыс. руб. штраф буд снижен до тысячи. Жалобы фонда в вышестоящие судебные инстанции картину не изменили.
Время бухгалтера: последние новости
Отменен налог на движимое имущество Мошенники не дремлют Предельную базу по взносам не отменят
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени104
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение