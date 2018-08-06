Чем запомнилась прошлая неделя

Власти решили взяться за так называемых самозанятых граждан. Минтруд РФ опубликовал текст законопроекта, который регулирует правовой статус этой категории трудящихся. Одной из важных новаций в законопроекте является тот факт, что ИП, пользующемуся услугами работающих на себя, к примеру, уборщиц придется оформлять с ними трудовые договоры и все положенные по ТК документы. В то же время работодателям-физлицам не нужно будет оформлять никакие документы. Фактически эту сферу трудовых отношений выводят из-под действия ТК РФ. Вторым инфоповодом на эту тему стало заявление главы Минэкономразвития о том, что ведомство может разрешить самозанятым не платить взносы в ПФР , если на пенсию граждане начнут копить сами.

Вводятся новые штрафы для застройщиков. С 1 октября этого года она обязательно должны будут публиковать сведения о строительстве жилых домов или других объектов в специальной инфосистеме. Штрафовать будут за неполное размещение данных, отсутствие сведений и их искажение. Следить за этим будет множество органов, а штрафы составят от 15 тыс. до 200 тыс. руб. за первое нарушение, а за повторную ошибку санкции взлетят вдвое.

По стране шагает цифровизация. Власти предлагают заменить бумажное свидетельство о рождении цифровой записью. Минкомсвязи считает, что подобный шаг упростит и ускорит процедуры сбора документов. Также, по словам ведомства, уже возможно перевести в «цифру» оформление ипотечных кредитов, льгот и пособий, а также ДТП.

ФНС РФ обещала 1 августа запустить новый сервис «Прозрачный бизнес», который открыл бы сведения, содержащие налоговую тайну, как, например, применение компанией налоговых спецрежимов или численность работников. Однако вместо обещанного удобного сервиса пользователям предлагается разбираться в неструктурированном массиве данных. Налоговики обещают все наладить к 10 августа.

Приняты Совфедом поправки к НК РФ, которые призваны немного скомпенсировать бизнесу повышение НДС. Сенаторы одобрили отмену налога на движимость, запрет на создание консолидированных групп налогоплательщиков, упростили порядок подтверждения нулевой ставки по НДС и так далее. Также из федерального бюджета регионам возместят выпадающие доходы, а до 20 сентября станет известно, как чиновники будут компенсировать региональным бюджетам потери от отмены налога на «движку».

Если ни главбух, ни предприниматель не смогли сдать вовремя СЗВ-М, то штраф может быть снижен. ИП просрочил сдачу отчетности на месяц и получил штраф, однако суды выяснили, что ни он, ни его бухгалтер сдать форму вовремя не могли: ИП не было в городе, а главбух оказался в больнице. В итоге с 11 тыс. руб. штраф буд снижен до тысячи. Жалобы фонда в вышестоящие судебные инстанции картину не изменили.