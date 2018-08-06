Свердловский министр привезет в Березовский 70 ключей

Дольщики одного из домов скандального долгостроя ЖК «Березки» в Березовском 6 августа получат долгожданные ключи от своих квартир. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в областном департаменте информационной политики.

Стоит напомнить, что строительство ЖК «Березки» на улице Академика Королева стартовало в 2014 году. В роли застройщика выступила компания «БЗСК-Инвест», на счету которой, кроме «Березок», имеется еще один скандальный долевой долгострой — ЖК «Оптимист» в Первоуральске.

Строительство второй очереди «Березок» должно было завершиться в июле 2017 года, однако за год до «дедлайна» стройка остановилась из-за отсутствия финансирования. В июле 2017 года против застройщика было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве с деньгами дольщиков.

После этого курированием проблемного объекта занялся региональный Минстрой при поддержке областной прокуратуры . Контроль со стороны областной власти вскоре принес первые плоды: как ранее сообщало «Уралинформбюро», в марте 2018 года был введен в эксплуатацию входящий в ЖК «Березки» дом 8г.

Вторую очередь комплекса (дом 8в) предполагалось сдать в апреле 2018 года, однако из-за массы оставленных застройщиком недоделок работы затянулись до августа. Как пояснили в департаменте информационной политики, сдача дома даст крышу над головой еще 70 участникам долевого строительства.

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