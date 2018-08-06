Ещё
В Смоленской области полицейские провели профилактическую акцию «Осторожно — мошенники!»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.69
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
74.15
–0.12 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

В Смоленской области полицейские провели профилактическую акцию «Осторожно — мошенники!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 8 часов назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
В рамках акции «Осторожно — мошенники!» участковые уполномоченные полиции межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужский» посетили населенные пункты района, чтобы предупредить местных жителей о действиях мошенников.
Полицейские раздали прохожим профилактические листовки-памятки с рекомендациями и полезной информацией. В них содержится описание наиболее распространенных преступных схем, используемых мошенниками, и советы, как не стать жертвой обманщиков.
Доверчивость и наивность — это те качества, на которых спекулируют мошенники. Злоумышленников не останавливает даже пожилой возраст их потенциальных жертв. Сегодня аферистам удается заполучить в свои сети не только пенсионеров, но и активных пользователей интернета, граждан молодого и среднего возраста.
В ходе акции полицейские призвали жителей Дорогобужского района быть бдительными и осторожными, рекомендовали незамедлительно сообщать в полицию обо всех подозрительных незнакомцах, которые настойчиво пытаются навязать свое общение или стремятся войти в дом.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
«Один день с участковым» провели балашовские журналисты Полицейские УМВД России по г.о. Химки провели акцию «Госуслуги – это быстро, комфортно, эффективно» В Астрахани генеральный директор строительной фирмы подозревается в мошенничестве на десять миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени104
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение