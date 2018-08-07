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В Смоленской области полицейские проводят акцию «Знай своего участкового»
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В Смоленской области полицейские проводят акцию «Знай своего участкового» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 5 часов назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Участковые уполномоченные полиции Межмуниципального отдела МВД России «Дорогобужский» во время обхода обслуживаемых административных участков провели акцию «Знай своего участкового». Полицейские общались с гражданами, напоминали о соблюдении правил безопасного поведения в летний период, раздавали гражданам информационные памятки-визитки.
Также участковые уполномоченные полиции размещали листовки со своими контактными данными на информационных стендах в подъездах домов. Данные листовки содержат фотографию участкового уполномоченного полиции, информацию об административном участке, адрес участкового пункта полиции и телефон для связи. Также в памятках содержится QR-код для установки на персональные устройства мобильной связи приложения «МВД России». Этот сервис позволяет оперативно связаться с ближайшим отделом полиции, а также иметь доступ к актуальным данным участкового уполномоченного полиции и адресу опорного пункта.
Такой формат информационного листа позволит повысить эффективность обратной связи между полицией и обществом, улучшит качество взаимодействия с населением при решении задач по обеспечению общественной безопасности.
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