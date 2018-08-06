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Омский производитель танков не собирается массово сокращать сотрудников
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Омский производитель танков не собирается массово сокращать сотрудников 

Омск Здесь 5 часов назад
Фото: Омск Здесь
АО «Омсктрансмаш», входящее в структуру "Уралвагонзавода", опровергло информацию об увольнениях. Сегодня, 6 августа, в интернет-СМИ появилась информация о грядущих сокращениях сотрудников «Уралвагонзавода». Указывалось, что в рамках оптимизации производства и снижения затрат работу могут потерять 15 тыс. человек, работающие на 39 заводах корпорации в разных регионах России.
"Омсктрансмаш" тоже фигурировал в списке. Однако на омском предприятии информацию о массовых сокращениях оперативно опровергли.
— В пресс-службе АО «Омсктрансмаш» слухи не комментируют, а информация о массовом сокращении сотрудников — именно слухи. Советуем проверять достоверность данных, — отметили на предприятии.
Напомним, «Омсктрансмаш» производит военную и спецтехнику: танки Т-80У и Т-80УК, пожарные машины, боевые машины системы ТОС-1, транспортеры, паромы, мостоукладчики и продукцию гражданского назначения.
Фото: «Омсктрансмаш»
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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