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Дмитрий Пожидаев возглавил УК «ФКБС» вместо Алексея Кузнецова
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Дмитрий Пожидаев возглавил УК «ФКБС» вместо Алексея Кузнецова 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». Дмитрий Пожидаев назначен гендиректором Управляющей компании «Фонд консолидации банковского сектора» (УК ФКБС), сообщила УК. Ранее он был старшим советником главы фонда.
"Генеральным директором ООО «УК ФКБС» назначен Дмитрий Сергеевич Пожидаев, ранее занимавший должность старшего советника генерального директора компании", — сообщила УК.
"Полномочия Алексея Игоревича Кузнецова, занимавшего пост генерального директора со дня основания УК, прекращены в связи с переходом на другую работу", — уточнили в УК.
"За период деятельности ООО «УК ФКБС» проделана широкая и масштабная работа от создания ООО «УК ФКБС» до его полноценного функционирования по выполнению целей и задач, направленных на осуществление мер по предупреждению банкротства кредитных организаций с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора", — отмечается в сообщении.
Дмитрий Сергеевич Пожидаев родился 28 декабря 1979 г.
В 2002 г. окончил Московский государственный авиационный институт (технический университет) "МАИ" по специальности Экономика и управление на предприятии, а в 2007 г. — «Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова» по специальности юриспруденция.
В 2002-2008 гг. работал в ряде крупных банков.
В 2008-2014 гг. занимал различные должности в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».
С 2015 по 2017 гг. был заместителем председателя правления ПАО «Балтийский банк». С июня 2017 г. занимал должность заместителя директора департамента финансового оздоровления Банка России, а в декабре 2017 г. перешел на работу в ООО «УК „ФКБС“.
ФКБС создан мае 2017 г. и наполняется за счет средств ЦБ для финансирования санации банков. После докапитализации и оздоровления Банк России становится основным собственником санируемых банков.
15 декабря 2017 г. »Промсвязьбанк" стал третьей крупной банковской группой, попавшей под санацию через Фонд консолидации банковского сектора.
В августе 2017 г. ЦБ объявил о решении провести санацию банка «ФК Открытие» через ФКБС, в сентябре — "Бинбанка".
В периметр санации попали и банк «Траст», "Рост-банк", «Советский», Автовазбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк. Все три банковские группы входили в топ-10 банков страны по размеру активов.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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