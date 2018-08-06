Долги по зарплате перед работниками «Улан-Удэстальмоста» обещают погасить до октября

УЛАН-УДЭ, 6 августа. / ТАСС /. Задолженность по зарплате перед работниками предприятия по производству мостовых металлоконструкций «Улан-Удэстальмост» в 19 млн рублей будет погашена в течение двух месяцев. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства Бурятии.

В связи со снижением объема заказов у предприятия возникли проблемы. В начале 2018 года завод был признан банкротом, у него образовались долги несколько десятков млн рублей перед энергетиками.

"Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в воскресенье, 5 августа, провел на заводе «Улан-Удэстальмост» совещание, в том числе с участием собственника предприятия Туфана Садыгова. По итогам совещания принята дорожная карта. По одному из самых важных вопросов, погашению задолженности перед работниками завода на сумму порядка 19 миллионов рублей, была достигнута договоренность о погашении в течение двух месяцев", — сообщили в пресс-службе.