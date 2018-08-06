Ещё
В Свердловской области рабочие места не сократили из-за санкций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.69
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
74.15
–0.12 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

В Свердловской области рабочие места не сократили из-за санкций 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Ни одно рабочее место не было сокращено в Свердловской области из-за санкций, сообщил журналистам в понедельник министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый «черный список» (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.
"Основной критерий оценки следующий — ни одного рабочего места из-за санкций сокращено не было", — сказал министр в ответ на вопрос о том, как чувствуют себя свердловские предприятия, попавшие под санкции.
Пересторонин добавил, что в моногородах региона объем выпускаемой продукции увеличился на 23% за полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выпускаемой продукции на одного работника также вырос — с 5,4 миллиона в первом полугодии 2017 года до 5,7 миллиона в первом полугодии 2018 года.
"Сказать, что с этим (санкциями) можно смириться и что мы все вопросы решили, пока мы не можем. Если по сырьевой составляющей мы понимаем, что уже нашли новые инструменты и новые способы, и нас это не касается никак, то осталась следующая тематика — она касается поставки комплектующих изделий, потому что большинство оборудования, которое за последние 5-10 лет было установлено на промышленных предприятиях, оно произведено за пределами нашей страны. И вот обеспечение расходными материалами — это та тема, которую мы тоже просматриваем, насколько она критична", — отметил министр.
По его словам, уже определен перечень проблемных узлов. «Докладывал представитель Каменск-Уральского металлургического завода по этому направлению, что у них уже начались проблемы по срокам поставки. Сейчас смотрим, какими нашими компетенциями эти проблемы решить — чтобы выпускать непосредственно на предприятиях нашей Свердловской области ту или иную продукцию, которую мы были вынуждены закупать за пределами страны», — подчеркнул Пересторонин.
Другие новости региона читайте здесь >>
Последние новости
Петросян рассказал, что у него "гора свалилась с плеч" Брат за брата: десантник устроил самосуд из-за гибели родственника Китайские СМИ рассказали о "кошмарном сценарии" для США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени104
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение