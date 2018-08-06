В Свердловской области рабочие места не сократили из-за санкций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости . Ни одно рабочее место не было сокращено в Свердловской области из-за санкций, сообщил журналистам в понедельник министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый «черный список» (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group "Группу ГАЗ" , «Базовый элемент» и "Русал" . Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

"Основной критерий оценки следующий — ни одного рабочего места из-за санкций сокращено не было", — сказал министр в ответ на вопрос о том, как чувствуют себя свердловские предприятия, попавшие под санкции.

Пересторонин добавил, что в моногородах региона объем выпускаемой продукции увеличился на 23% за полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выпускаемой продукции на одного работника также вырос — с 5,4 миллиона в первом полугодии 2017 года до 5,7 миллиона в первом полугодии 2018 года.

"Сказать, что с этим (санкциями) можно смириться и что мы все вопросы решили, пока мы не можем. Если по сырьевой составляющей мы понимаем, что уже нашли новые инструменты и новые способы, и нас это не касается никак, то осталась следующая тематика — она касается поставки комплектующих изделий, потому что большинство оборудования, которое за последние 5-10 лет было установлено на промышленных предприятиях, оно произведено за пределами нашей страны. И вот обеспечение расходными материалами — это та тема, которую мы тоже просматриваем, насколько она критична", — отметил министр.

По его словам, уже определен перечень проблемных узлов. «Докладывал представитель Каменск-Уральского металлургического завода по этому направлению, что у них уже начались проблемы по срокам поставки. Сейчас смотрим, какими нашими компетенциями эти проблемы решить — чтобы выпускать непосредственно на предприятиях нашей Свердловской области ту или иную продукцию, которую мы были вынуждены закупать за пределами страны», — подчеркнул Пересторонин.

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