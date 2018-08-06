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В пользу ООО «КВС» взыскали более полумиллиона рублей
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В пользу ООО «КВС» взыскали более полумиллиона рублей 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исками к организациям ТСЖ «Весна», ТСЖ «Святогор», ООО «Управляющая компания „Береж“, ЖСК „Князевский взвоз“ о взыскании задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения. Долги накопились с января по апрель 2018 года на общую сумму более полумиллиона рублей.
Тогда как, согласно заключенным договорам между ООО „КВС“ и указанными организациями ответчики обязуются своевременно производить оплату за предоставленные коммунальные услуги.
—Судом установлено, что задолженность организаций образовалась в результате неоплаты услуг водоснабжения и водоотведения, поставленных ООО „КВС“, — отметили на предприятии.
Арбитражный суд Саратовской области, рассмотрев дела по исковым заявлениям ресурсоснабжающей организации, удовлетворил требования ООО „КВС“ и взыскал в пользу компании указанную в исках сумму.
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