Алиментщиков заставят платить — другого выхода не будет

Злостных алиментщиков заставят платить по счетам. Рустам Минниханов поручил создать рабочую группу, в которую войдут судебные приставы и сотрудники прокуратуры . Вместе они придумают эффективную стратегию сбора алиментов. Информацию редакции e-Kazan.ru подтвердил руководитель пресс-службы Президента РТ Эдуард Хайруллин

Интересный факт: сумма долгов по алиментам в республике доходит до трех миллиардов рублей. Деньги у неплательщиков забирают разными способами — через работодателей, страховые компании и даже больницы. Скоро подключат церкви и мечети.

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