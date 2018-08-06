Ещё
Алиментщиков заставят платить — другого выхода не будет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.69
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
74.15
–0.12 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Алиментщиков заставят платить — другого выхода не будет 

Казанский Портал 7 часов назад
Злостных алиментщиков заставят платить по счетам. Рустам Минниханов поручил создать рабочую группу, в которую войдут судебные приставы и сотрудники прокуратуры. Вместе они придумают эффективную стратегию сбора алиментов. Информацию редакции e-Kazan.ru подтвердил руководитель пресс-службы Президента РТ Эдуард Хайруллин.
Интересный факт: сумма долгов по алиментам в республике доходит до трех миллиардов рублей. Деньги у неплательщиков забирают разными способами — через работодателей, страховые компании и даже больницы. Скоро подключат церкви и мечети.
Читайте также:
Что нужно знать о своих долгах, чтобы успешно пересечь границу
Казанский Портал: последние новости
В Казани не могут сдать третий дом ЖК «Симфония». Его судьба решится скоро Никто не знает, когда в «Салават Купере» сдадут дом №11-5 «Бахетле» снизила выручку впервые за восемь лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени104
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Россия возобновила собственное производство»18
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение