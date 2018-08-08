Налоговые новшества: правила проверок и кто заплатит за НДС 20%

На днях завершилась процедура по принятию налоговых законов — после голосования в обеих палатах парламента их подписал президент.

Во-первых, повышен НДС до 20 процентов. Налог на добавленную стоимость — второй самый большой доходный источник государства: выше только углеводороды. Уплачивают его бизнесмены, но фактически он включен в цену товара и мы им это компенсируем. Соответственно, и цены поползут вверх.

Подсчитано, что каждый, кто обойдется без каких-либо серьезных покупок, все равно заплатит в будущем году (а вступает в силу закон с 1 января) за это повышение не менее 360 рублей. Льготные ставки — 10% (детские товары, самые распространенные продукты, некоторые лекарства) и 0% (экспорт) — не изменились…

Также немного ужесточили правила проведения проверок для самих фискалов. Так, сроки проведения камеральной проверки налоговой декларации по НДС сокращаются с трех до двух месяцев. Появились ограничения для повторного истребования налоговиками документов и повторной проверки. А вот срок представления документов в рамках так называемой «встречной проверки» увеличен с пяти до десяти рабочих дней.

Новый порядок начисления налога на имущество физических лиц не обрадует их. Его критиковал глава государства, но затем подписал-таки. Представляете: дебаты с единоросами , в ходе которых они убедили-таки своего лидера… Как следует из документа, ставка не уменьшается — 0,1% от кадастровой стоимости. Также не пересмотрена кадастровая стоимость в сторону снижения, как говорилось ранее…

Единственное послабление, если его так можно назвать, состоит в том, что удлиняется срок ежегодного увеличения. С 2015 года он растет на пятую часть ежегодно, теперь будет по 1/10. Хотя рост этого налога, по оценке экономистов, более чем в два раза опережает рост инфляции.

Еще один момент: этот налог местный и передается муниципалитетам. Изменение в росте налога обойдется в 6 млрд, недополученных местными властями, любезно подсчитали в ФНС…

В продолжение налоговой темы — опубликован проект ведомственного приказа, согласно которому иноземные фискалы получат право проверок компаний в России. Здесь утрату суверенитета искать не стоит: с 2011 года Россия присоединилась к международной конвенции о взаимной помощи по налоговым делам. Но порядок работы иностранцев здесь не был утвержден до сих пор.

Предприниматели надеются, что это поможет прежде всего с доначислениями налогов в разных странах. Налоговики надеются узнавать больше и быстрее по транснациональным сделкам.

В проекте много ограничений: запрос должен быть подан за два месяца; он может быть отклонен; если нет, то уже на стадии проверки Федеральная налоговая служба оставляет за собой право скрыть информацию, касающуюся отдельных компаний или людей, а также сведения, относящиеся к налоговой тайне.