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Отменен налог на движимое имущество
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Отменен налог на движимое имущество 

Время бухгалтера 4 часа назад
Фото: ИА Гарант
В первую и вторую части НК РФ внесены изменения, положительные для налогоплательщиков. По выражению министра финансов, это «набор решений по компенсации эффекта от повышения НДС».
Отменен налог на движимое имущество
Словосочетание «движимое имущество» исключено из гл. 30 НК РФ. Таким образом, единственным объектом обложения налогом на имущество организаций с будущего года останется недвижимость.
Срок камеральной проверки по НДС сокращен до 2 месяцев
Срок камеральной проверки по НДС сокращается с 3 до 2 месяцев: новый срок будет являться типовым, если в ходе проверки не выявят нарушений. В противном случае срок может быть продлен до 3 месяцев.
Экспортерам будет проще подтвердить нулевую ставку по НДС  Отменена обязанность экспортеров представлять в налоговый орган товарно-сопроводительные документы, подтверждающие вывоз товаров из России. Налоговые органы сами получат такую информацию у таможенных органов. Данная норма будет применяться к товарам, отгруженным на экспорт с 1 октября 2018 года.
Не подавать документы повторно можно, уведомив инспекцию о повторе
Если инспекция запрашивает документы, которые компания уже предоставляла, то для того, чтобы не подавать их снова, нужно сообщить в ИФНС реквизиты письма, которым бумаги были направлены ранее.
Удлинен срок для оспаривания дополнений к акту проверки
Дополнение к акту налоговой проверки с приложением полученных материалов в течение 5 дней с даты этого дополнения должно быть вручено компании (при уклонении направляется почтой и считается врученным на 6-ой день. С момента получения у компании будет 15 дней для подачи письменных возражений.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.08.2018 № 302-ФЗ  «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
Вступает в силу по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования
(за исключением отдельных положений)
Документ включен в СПС «КонсультантПлюс»
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