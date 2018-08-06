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Перед работниками «Псковпассажиравтотранса» рассчитались с долгами
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Перед работниками «Псковпассажиравтотранса» рассчитались с долгами 

АиФ Северо-запад 7 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Задолженность по заработной плате на 1 августа перед сотрудниками государственного предприятия «Псковпассажиравтотранса» погашена в полном объеме, сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Сумма долга составляла 9,6 млн рублей.
Ситуация на транспортном предприятии региона находится на особом контроле врио губернатора Михаила Ведерникова. По его поручению был составлен график погашения задолженности. «Сейчас в плановом порядке продолжатся выплаты по авансу в соответствии с коллективными договорами», — заключил Александр Кузнецов.
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