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66,9 млн рублей было взыскано с должников-юрлиц за тепло Кстова и Дзержинска перед «Т Плюс» за первое полугодие
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66,9 млн рублей было взыскано с должников-юрлиц за тепло Кстова и Дзержинска перед «Т Плюс» за первое полугодие 

Newsroom24 7 часов назад
Фото: Newsroom24
66,9 млн рублей было взыскано с должников-юридических лиц за тепловую энергию и горячую воду Кстова и Дзержинска перед ПАО «Т Плюс» за первое полугодие 2018 года. Всего за данный период в отношении юридических лиц было направлено 429 заявлений в суд. Активную досудебную и судебную работу по взысканию задолженности с юридических лиц от имени поставщика услуги проводит Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». В отношении должников осуществляются обзвоны, объезды нежилых помещений, встроенных в многоквартирные дома (магазины, парикмахерские, кафе, ломбарды и т.д.). По итогам работы за 2017 и 1 полугодие 2018 года были осуществлены выезды более чем к 600 должникам и взыскано 14 млн руб. задолженности. Кроме этого компания ежемесячно направляет сведения о платежной дисциплине юридических лиц в «Систему Профессионального Анализа Рынков и Компаний» (СПАРК), созданную «Интерфаксом». Данная информация позволяет потенциальным партнерам по бизнесу оценить степень надежности подобного контрагента. «Рекомендуем должникам не доводить дело до суда и оплачивать теплоресурсы своевременно. Необходимо иметь в виду, что подача документов в суд ведет к дополнительным тратам, так как помимо суммы основного долга в судебном порядке будут взысканы пени за просрочку платежа, госпошлина, а также исполнительский сбор в размере 7%», — отметил директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров. Также в отношении недобросовестных плательщиков применяется процедура ограничения подачи ресурса, а также проводятся мероприятия по расторжению договоров теплоснабжения путем отключения трубопроводов с видимым разрывом. «Наша компания намерена продолжать работу с должниками в рамках правового поля. Нашим клиентам напоминаем о необходимости в короткие сроки оплатить долги за тепловую энергию и горячую воду, ведь стабильная платежная дисциплина клиентов-юридических лиц — одно из главных условий стабильного прохождения отопительного периода», — подчеркнул Александр Бобров. По состоянию на 31.07.2018 года сумма долга юридических лиц Дзержинска и Кстово за потребленную тепловую энергию и горячую воду перед ПАО «Т Плюс» и АО «НКС» составила 237 млн рублей. Список основных потребителей-должников среди юридических лиц Дзержинска и Кстова по состоянию на 31.07.2018 г.
Наименование контрагента
Задолженность, тыс. руб. с НДС  Город
Бюджетные учреждения Кстовского муниципального района (71 должник)
46 549,14  г. Кстово
АО «РЭУ»
39 710,24  г. Дзержинск
АО «ГУ ЖКХ»
15 919,35  г. Дзержинск
ЗАО «ДСК-НН»
11 617,13  г. Кстово
ООО «ЖК Сервис»
9 682,33  г. Дзержинск
ТСЖ «Октябрьский»
9 179,34  г. Дзержинск
ТСЖ-8 «Дружба»
2 508,08  г. Дзержинск
ООО «СМУ-3 „НЗС“
1 111,25  г. Кстово
МУП „Водоканал“ Кстовского района
1 081,77  г. Кстово
ООО „Омега“
1 070,87  г. Кстово
Нижегородский филиал ОАО „ЭнергосбыТ Плюс“ является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу „Нижегородский“ ПАО „Т Плюс“.
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