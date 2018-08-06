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В Тульской области для автозавода Great Wall увеличат мощность подстанции до 100 МВт
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В Тульской области для автозавода Great Wall увеличат мощность подстанции до 100 МВт 

ТАСС 7 часов назад
ТУЛА, 6 августа. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), входящая в структуру "Россети", направит около 526 млн рублей в проект по увеличению в 1,5 раза мощности подстанции в особой экономической зоне «Узловая» в Тульской области, чтобы обеспечить готовящийся к открытию автомобильный завод китайской корпорации Great Wall Motor. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы направит 526 млн рублей в проект модернизации подстанции «Северная», расположенной в ОЭЗ «Узловая». Увеличение мощности в 1,5 раза, до 100 МВт, позволит обеспечить электроснабжение завода по производству внедорожников марки Haval. Ввод в эксплуатацию нового комплекса оборудования подстанции планируется в 2019 году", — сказали в пресс-службе.
Модернизация подстанции, построенной в 1962 году, также подразумевает введение автоматического контроля работы оборудования. «Данные об этих параметрах будут поступать на пульт дежурного диспетчера», — отметили в пресс-службе.
Китайское предприятие Great Wall Motor является якорным резидентом ОЭЗ «Узловая». Компания ведет строительство завода полного цикла производства внедорожников марки Haval. Общий объем инвестиций в проект, который позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест, составит 500 млн долларов. Запуск производства намечен на 2019 год.
ОЭЗ «Узловая» площадью 471 га находится на пересечении федеральной автомагистрали М-4 «Дон» и автомобильной дороги Р-140 между двумя крупнейшими промышленными центрами региона — Тулой и Новомосковском. Строительство инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры «Узловой» ведется за счет средств областного бюджета в размере не менее 3,6 млрд рублей.
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