В Тульской области для автозавода Great Wall увеличат мощность подстанции до 100 МВт

"Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы направит 526 млн рублей в проект модернизации подстанции «Северная», расположенной в ОЭЗ «Узловая». Увеличение мощности в 1,5 раза, до 100 МВт, позволит обеспечить электроснабжение завода по производству внедорожников марки Haval. Ввод в эксплуатацию нового комплекса оборудования подстанции планируется в 2019 году", — сказали в пресс-службе.

Модернизация подстанции, построенной в 1962 году, также подразумевает введение автоматического контроля работы оборудования. «Данные об этих параметрах будут поступать на пульт дежурного диспетчера», — отметили в пресс-службе.

Китайское предприятие Great Wall Motor является якорным резидентом ОЭЗ «Узловая». Компания ведет строительство завода полного цикла производства внедорожников марки Haval. Общий объем инвестиций в проект, который позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест, составит 500 млн долларов. Запуск производства намечен на 2019 год.

ОЭЗ «Узловая» площадью 471 га находится на пересечении федеральной автомагистрали М-4 «Дон» и автомобильной дороги Р-140 между двумя крупнейшими промышленными центрами региона — Тулой и Новомосковском. Строительство инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры «Узловой» ведется за счет средств областного бюджета в размере не менее 3,6 млрд рублей.