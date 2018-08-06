Мошенники не дремлют

Московское отделение ПФР не в первый раз обращает внимание граждан, что не прекращаются случаи афер, в которых мошенники прикрываются именем Фонда. Ведомство подчеркивает, что сотрудники ПФР не ходят по квартирам, не оказывают услуг на дому, не опрашивают прохожих, и уж подавно не интересуются персданными и банковскими реквизитами граждан.

Также ПФР отдельно указывает, что не рассылает через мессенджеры или соцсети сообщения о якобы обнаруженных по СНИЛСу страховых начислениях или допвыплатах. Авторами таких радостных вестей являются мошенники, чья цель подобраться к деньгам граждан, получив доступ к банковским картам или персданным.

Всеми услугами ПФР можно воспользоваться при визите в отделение Фонда или в МФЦ. Некоторые из услуг можно получить онлайн, но только на сайте ведомства. Также там вывешены точные и верные новости и другие полезные данные.

ПФР еще раз просит граждан быть бдительными.