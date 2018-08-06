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Система ОМС в Свердловской области отмечает 25-летие
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Система ОМС в Свердловской области отмечает 25-летие 

ТАСС 7 часов назад
ТАСС, 6 августа. В этом году российская система обязательного медицинского страхования, а вместе с ней — и система ОМС Свердловской области отмечают 25-летние. До того, как стать главным источником финансирования больниц и главным гарантом безопасности пациента при получении им медицинской помощи, этот социальный институт прошел сложный и интересный путь.
В рамках проекта «ОМС: ликбез» мы стараемся ответить на самые частые вопросы, возникающие у свердловчан к системе обязательного медицинского страхования. Сегодня мы поговорим о страховых медицинских организациях в системе ОМС и о том, как менялась их роль — от финансового организатора до «Адвоката пациента»
— Правда ли, что сначала система ОМС работала без страховых компаний? Может быть, без них можно обойтись и сейчас?
— Первые полисы ОМС, выданные страховыми компаниями, россияне получили в 1995 году — через два года после внедрения в стране системы обязательного медицинского страхования. Сначала страховщикам были делегированы только локальные, экспертные функции, а оплатой медицинской помощи Фонд занимался самостоятельно. Правда, и на этом этапе помощь страховщиков была огромна: они участвовали в реализации программы «Доступные лекарства», проверяли эффективность расходования средств в рамках целевых проектов, формировали регистр застрахованных граждан. Активными участниками финансовых процессов страховые компании стали с 2007 года — они собирают с больниц данные об оказанной их застрахованным помощи и оплачивают ее, проводят оценку качества медицинских услуг, консультируют граждан и защищают их права.
— За счет каких средств существуют страховые компании?
— Они оставляют себе средства на ведение дела в размере 1% от суммы, направленной на оказание помощи их застрахованным. Кроме того, часть бюджета страховой формируется за счет применяемых к больнице штрафов.
— Это значит, что страховой компании выгодно искать нарушения в работе больниц?
— В Свердловской области лишь 15% средств, полученных в результате экспертной работы, остается в распоряжении страховой компании. Остальные средства либо возвращаются обратно, в систему ОМС, на оплату медицинской помощи, либо идут на финансирование так называемых «допмероприятий»: ремонт и приобретение оборудования для больниц и повышение квалификации медицинского персонала. В целом, работа страховой компании в системе ОМС скорее направлена на выполнение социальных функций, а не на получение прибыли. Вместе с тем, компания должна оплачивать работу высококвалифицированных специалистов — экономистов, юристов, врачей-экспертов качества медицинской помощи.
— А «страховые представители» — это тоже сотрудники страховых компаний?
— Конечно! С 2017 года в каждой страховой компании есть страховые представители трех уровней. Страховые представители I уровня — это сотрудники контакт-центров страховых компаний, к которым человек может обратиться за получением типовой консультации об объемах помощи, сроках ее ожидания, месте получения и т.п. Более сложные вопросы адресуются представителям II уровня: они смогут принять жалобу, разъяснить пациенту его права и помочь с прохождением диспансеризации. Страховой представитель III уровня подключается, если права человека были нарушены: организует экспертизу качества оказанной помощи и возьмет на себя переговоры с больницей.
Страховые компании сегодня — настоящие адвокаты пациентов. Большинство из них имеют круглосуточные контакт-центры и помогают застрахованным без преувеличения — в режиме 24/7. Комментарий эксперта — Дмитрий Кузнецов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков:
"…Страховщик не должен быть «другом» или «врагом» медицинской организации: его задача выявить болевые точки, указать на них и помочь устранить — и таким образом защитить своего застрахованного от некачественных услуг в будущем. Важно, что сегодня страховые компании защищают права пациентов не только напрямую — проводя экспертизы, консультации, представляя интересы застрахованных в государственных органах — но и повышая качество и доступность медицинской помощи. С прошлого года, к примеру, страховые компании помогают формировать средства в составе нормированного страхового запаса фонда ОМС, которые могут направляться на приобретение и ремонт оборудования и обучение врачей. Только в Свердловской области сумма такого резерва превышает 150 млн рублей в год" В следующей публикации мы расскажем, из чего складывается бюджет системы здравоохранения, как формируется бюджет фонда и бюджеты больниц, и почему пациент может смело предъявлять свой полис, находясь в другом субъекте РФ.
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