Более 170 тысяч москвичей получили загранпаспорта в «Моих документах»

За год сотрудники центров госуслуг выдали более 170 тысяч пятилетних загранпаспортов. «Мои документы» напоминают, что оформить паспорт можно в любом центре госуслуг без привязки к месту жительства ежедневно с 8 утра до 8 вечера, а также во флагманских офисах — с 10 утра до 10 вечера.

Граждане России, постоянно зарегистрированные на территории города Москвы, могут подать документы на оформление заграничного паспорта на пять лет в любой удобный центр госуслуг города, срок предоставления услуги составит 1 месяц.