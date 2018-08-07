Более 170 тысяч москвичей получили загранпаспорта в «Моих документах» 

За год сотрудники центров госуслуг выдали более 170 тысяч пятилетних загранпаспортов. «Мои документы» напоминают, что оформить паспорт можно в любом центре госуслуг без привязки к месту жительства ежедневно с 8 утра до 8 вечера, а также во флагманских офисах — с 10 утра до 10 вечера.
Граждане России, постоянно зарегистрированные на территории города Москвы, могут подать документы на оформление заграничного паспорта на пять лет в любой удобный центр госуслуг города, срок предоставления услуги составит 1 месяц.
«В каждом центре есть возможность сделать копию документа, фотографию, оплатить пошлину, распечатать документы с флешки, выпить кофе или перекусить. Приветливые администраторы проконсультируют по пакету документов, выдадут талон электронной очереди и при необходимости помогут получить услуги в электронном виде», — добавляет пресс-служба «Моих документов».