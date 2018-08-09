В Госдуму за весеннюю сессию поступило более 159 тысяч обращений россиян

Об этом сообщается на официальном сайте палаты. Таким образом, их количество увеличилось в 2,4 раза по сравнению с прошлой осенней сессией.

Большинство обращений в этом году поступило через интернет-приёмную — они составили 78% процентов от общего количества писем. Всего их оказалось 124 тысячи. Ещё 20,3 тысячи обращений граждане передали в Госдуму лично. Более 15 тысяч писем в палату было отправлено по почте.

Обращения можно направить как во фракции, так и конкретным депутатам. Однако самый эффективный способ — обратиться к члену профильного комитета палаты, отмечается на сайте ГД. С января по июль 2018 года депутатам поступило более 96 тысяч обращений. На фракции пришлось ещё 14,4 тысячи. Из них большинство писем было адресовано «Единой России» (70,4%), на втором месте — КПРФ (11%), на третьем — ЛДПР (10,8%) и на четвёртом — «Справедливая Россия» (7,4%).

Большинство обращений затрагивало вопросы социальной сферы. Они составили 28,3% от общего количества поступивших писем. Также граждане обращались к депутатам по темам экономики, политики, обороны и ЖКХ. В прошлом году россиян больше всего интересовали политические вопросы.

По вопросам ведения Госдумы в весеннюю сессию поступило более 10 тысячи обращений. Они касались работы депутатов, комитетов и аппарата палаты, а также изменения законодательства. Кроме того, россияне отправляли в Госдуму свои комментарии на рассматриваемые инициативы и принятые законы. Более 5% обращений составили вопросы об амнистии.

В личную приёмную Госдумы за весеннюю сессию обратились 5,2 тысячи человек. Большинство из них обсуждало с депутатами вопросы государства политики и общества (26,7%). Темы обороны и безопасности затрагивали 25,5%, ЖКХ — 18,9%, социальной сферы — 15,3%, а экономики — 13, 6%. В прошлогоднюю осеннюю сессию россиян больше всего интересовали вопросы обороны.

Всего фракциями Госдумы с января по июль было принято 1,6 тыс. человек (47% — ЕР, 23% — СР, 14% — КПРФ, 16% — ЛДПР).

Ранее спикер палаты Вячеслав Володин сообщил, что осенью ГД рассмотрит 18 инициатив по реализации Послания Президента России. В весеннюю сессию было принято 44 соответствующих закона. Володин уточнил, что Госдума определила приоритеты законодательного обеспечения реализации Послания — в рамках первоначального плана необходимо было принять 67 законов.