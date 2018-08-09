Ещё
В Госдуму за весеннюю сессию поступило более 159 тысяч обращений россиян
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.30
76.51
76.96
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.25
+0.43 Золото
1211.72
–0.01 РТС
1083.43
+0.51
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1590
–0.0052
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

В Госдуму за весеннюю сессию поступило более 159 тысяч обращений россиян 

Парламентская газета 19 минут назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщается на официальном сайте палаты. Таким образом, их количество увеличилось в 2,4 раза по сравнению с прошлой осенней сессией.
Большинство обращений в этом году поступило через интернет-приёмную — они составили 78% процентов от общего количества писем. Всего их оказалось 124 тысячи. Ещё 20,3 тысячи обращений граждане передали в Госдуму лично. Более 15 тысяч писем в палату было отправлено по почте.
Обращения можно направить как во фракции, так и конкретным депутатам. Однако самый эффективный способ — обратиться к члену профильного комитета палаты, отмечается на сайте ГД. С января по июль 2018 года депутатам поступило более 96 тысяч обращений. На фракции пришлось ещё 14,4 тысячи. Из них большинство писем было адресовано «Единой России» (70,4%), на втором месте — КПРФ (11%), на третьем — ЛДПР (10,8%) и на четвёртом — «Справедливая Россия» (7,4%).
Большинство обращений затрагивало вопросы социальной сферы. Они составили 28,3% от общего количества поступивших писем. Также граждане обращались к депутатам по темам экономики, политики, обороны и ЖКХ. В прошлом году россиян больше всего интересовали политические вопросы.
По вопросам ведения Госдумы в весеннюю сессию поступило более 10 тысячи обращений. Они касались работы депутатов, комитетов и аппарата палаты, а также изменения законодательства. Кроме того, россияне отправляли в Госдуму свои комментарии на рассматриваемые инициативы и принятые законы. Более 5% обращений составили вопросы об амнистии.
В личную приёмную Госдумы за весеннюю сессию обратились 5,2 тысячи человек. Большинство из них обсуждало с депутатами вопросы государства политики и общества (26,7%). Темы обороны и безопасности затрагивали 25,5%, ЖКХ — 18,9%, социальной сферы — 15,3%, а экономики — 13, 6%. В прошлогоднюю осеннюю сессию россиян больше всего интересовали вопросы обороны.
Всего фракциями Госдумы с января по июль было принято 1,6 тыс. человек (47% — ЕР, 23% — СР, 14% — КПРФ, 16% — ЛДПР).
Ранее спикер палаты Вячеслав Володин сообщил, что осенью ГД рассмотрит 18 инициатив по реализации Послания Президента России. В весеннюю сессию было принято 44 соответствующих закона. Володин уточнил, что Госдума определила приоритеты законодательного обеспечения реализации Послания — в рамках первоначального плана необходимо было принять 67 законов.
Подводя итоги работы палаты в весеннюю сессию, её спикер отметил, что она состоялась в период, наполненный политическими событиями: выборы президента, назначение премьер-министра, формирование кабмина, утверждение руководителя Счётной палаты и Послание Президента Федеральному собранию.
Парламентская газета: последние новости
Счётная палата предложила упростить патентную систему налогообложения для ИП Совет по развитию цифровой экономики проверит десятки законопроектов Минфин подготовил приказ о таможенном эксперименте в отношении купленных в Интернете товаров
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля218
Приставы навязывают россиянам чужие долги24
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США601
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель4
Государству посоветовали избавляться от компаний7
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение