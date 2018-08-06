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Мелкий шрифт в рекламе обошелся в 250 тыс. рублей
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Мелкий шрифт в рекламе обошелся в 250 тыс. рублей 

Время бухгалтера 6 часов назад
Антимонопольная служба и суд оштрафовали компанию на 250 тыс. рублей за то, что слишком много ключевой информации было напечатано в рекламе слишком мелким шрифтом.
Компания пыталась доказать, что это и не реклама вовсе, так как объявление было размещено в газете, которую кидали в почтовые ящики. Выходит, оно адресовано строго определённым людям — владельцам определенных квартир, а не любому гражданину.
Но ни проверяющих, ни судей этот довод не убедил. Газета является общедоступной для неопределенного круга лиц — потребителей рекламы. То есть, все объявления в ней все же подпадают под Закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ.
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