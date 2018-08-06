Президент пописал закон об органической продукции

Закон «Об органической продукции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Официально документ запрещает ее производство на том же оборудовании, что и «традиционной» продукции, смешивание органических и неорганических компонентов также запрещается.

В силу документ вступает с 1 января 2020 года.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что по данным Союза органического земледелия, российский рынок органических продуктов составляет 120 млн долл. Только 2% сельхозземель, а это 246 тыс. га, сертифицированы как органические по международным стандартам. Количество сертифицированных органических сельхозпроизводителей не превышает 70 организаций.

Изначально законопроект удовлетворял далеко не всех. Но в результате долгих месяцев работы эксперты и депутаты пришли к согласию.