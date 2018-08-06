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Президент пописал закон об органической продукции
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Президент пописал закон об органической продукции 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Закон «Об органической продукции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Официально документ запрещает ее производство на том же оборудовании, что и «традиционной» продукции, смешивание органических и неорганических компонентов также запрещается.
В силу документ вступает с 1 января 2020 года.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что по данным Союза органического земледелия, российский рынок органических продуктов составляет 120 млн долл. Только 2% сельхозземель, а это 246 тыс. га, сертифицированы как органические по международным стандартам. Количество сертифицированных органических сельхозпроизводителей не превышает 70 организаций.
Изначально законопроект удовлетворял далеко не всех. Но в результате долгих месяцев работы эксперты и депутаты пришли к согласию.
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