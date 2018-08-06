Суд в конце августа приступит к рассмотрению иска к генподрядчику «Ростов-Арены»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 августа. / ТАСС /. Арбитражный суд Ростовской области назначил на 28 августа рассмотрение иска минстроя региона о взыскании неустойки в сумме более 119 млн рублей с компании «Крокус Интернэшнл», выступавшей генподрядчиком строительства стадиона «Ростов-Арена». Об этом говорится в материалах дела.

"Назначить судебное заседание [на] 28 августа", — отмечается в документах.

Предварительное слушание дела состоялось 6 августа.

В пресс-службе суда ранее сообщали корреспонденту ТАСС, что между минстроем Ростовской области и АО «Крокус Интернэшнл» был заключен госконтракт, согласно которому генподрядчик должен был выполнить работы по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подхода к стадиону. Стоимость работ составляла около 1 млрд рублей. В установленный срок работы не были выполнены, в связи с чем министерство попросило взыскать неустойку с генподрядчика.

В качестве третьего лица выступает ГКУ РО «Ростовоблстройзаказчик», так как данное лицо осуществляло функции заказчика по спорному государственному контракту.

На стадионе «Ростов-Арена», построенном к прошедшему в июне — июле в РФ чемпионату мира по футболу, состоялись пять матчей первенства. Власти планируют создать к 2025 году в левобережной части Ростова-на-Дону, где расположен стадион, спортивный кластер.