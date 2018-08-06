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Суд в конце августа приступит к рассмотрению иска к генподрядчику «Ростов-Арены»
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Суд в конце августа приступит к рассмотрению иска к генподрядчику «Ростов-Арены» 

ТАСС 6 часов назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Ростовской области назначил на 28 августа рассмотрение иска минстроя региона о взыскании неустойки в сумме более 119 млн рублей с компании «Крокус Интернэшнл», выступавшей генподрядчиком строительства стадиона «Ростов-Арена». Об этом говорится в материалах дела.
"Назначить судебное заседание [на] 28 августа", — отмечается в документах.
Предварительное слушание дела состоялось 6 августа.
В пресс-службе суда ранее сообщали корреспонденту ТАСС, что между минстроем Ростовской области и АО «Крокус Интернэшнл» был заключен госконтракт, согласно которому генподрядчик должен был выполнить работы по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подхода к стадиону. Стоимость работ составляла около 1 млрд рублей. В установленный срок работы не были выполнены, в связи с чем министерство попросило взыскать неустойку с генподрядчика.
В качестве третьего лица выступает ГКУ РО «Ростовоблстройзаказчик», так как данное лицо осуществляло функции заказчика по спорному государственному контракту.
На стадионе «Ростов-Арена», построенном к прошедшему в июне — июле в РФ чемпионату мира по футболу, состоялись пять матчей первенства. Власти планируют создать к 2025 году в левобережной части Ростова-на-Дону, где расположен стадион, спортивный кластер.
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