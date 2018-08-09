Китай станет мировым лидером по объему импорта природного газа

В 2019 Китай займет первое место в мире по объему импорта природного газа.

Об этом говорится в «Докладе о рынке природного газа в 2018 г.», который был озвучен международным энергетическим агентством.

В документе отмечается, что уже в следующем году КНР займёт первое место среди других стран по импорту природного газа, а в 2023 году объём импорта голубого топливо из Поднебесной достигнет 171 млрд кубических метров, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

По словам, экономистов, так как КНР является как одновременно потенциальным крупным рынком газа, так и стратегическим покупателем, страны с богатыми природными ресурсами стремятся расширить экспорт трубного газа в Поднебесную. При этом они отмечают, что государства, где производится большое количество СПГ, и поставщики высоко оценивают именно китайский рынок природного газа.

Напомним, в марте этого года Китай открыл торговлю «чёрным золотом» за юани. Торги нефтяными фьючерсами в юанях на бирже в Шанхае стартовали 26 марта, и иностранные инвесторы впервые смогли получить доступ к сырьевому рынку страны.

Подробно об этом читайте в материале «СП» «Китай зовет Россию спасаться от нефтедолларовой удавки США».

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