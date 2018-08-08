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Reuters: экспорт сжиженного газа из США в Китай упал в июле до минимума 2018 года
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Reuters: экспорт сжиженного газа из США в Китай упал в июле до минимума 2018 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
ТАСС, 8 августа. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Китай в июле упали до минимального значения за 2018 год и составили 130 тыс. т, пишет агентство Reuters со ссылкой на данные судовой статистики.
Для сравнения, в мае США экспортировали в Китай примерно 400 тыс. т СПГ, а в марте — 445 тыс. т, что стало рекордом за текущий год.
При этом поставки СПГ в Китай нарастили Россия, Австралия, Индонезия, Малайзия и Папуа — Новая Гвинея, отмечается в публикации.
Снижение экспорта СПГ из США произошло на фоне обострения торговых противоречий между странами. По словам трейдеров, Китай уже ищет альтернативные источники поставок.
"Китай дал понять, что предпочтет не покупать новые партии из США на спотовом рынке", — приводит агентство слова одного из участников рынка.
Однако, по мнению опрошенных Reuters экспертов, американские производители смогут найти альтернативный рынок сбыта и перенаправить поставки в Европу. В то же время торговые трения с Китаем могут затормозить развитие будущих экспортных СПГ-проектов США, которые задумывались с прицелом на Китай, добавляют они.
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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