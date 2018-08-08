Ещё
СМИ: число погибших при выбросе газа в шахте Китая увеличилось до 13
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.89
$
66.32
76.36
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.22
–0.03 Золото
1214.06
+0.04 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1562
–0.0081
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

СМИ: число погибших при выбросе газа в шахте Китая увеличилось до 13 

ТАСС 23 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Число погибших в связи с выбросом угля и газа, которое произошло в понедельник вечером на шахте в районе города Паньчжоу (провинция Гуйчжоу, Южный Китай), увеличилось до 13. Об этом сообщило в среду агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о четырех погибших и о девяти пропавших без вести. По данным агентства, обнаружить тела пропавших удалось в ходе поисково-спасательной операции, которая продолжалась более двух суток.
Причины происшествия устанавливаются.
ТАСС: последние новости
Проведение интернета на Чукотку через оптоволокно может обойтись в 8 млрд рублей ФАС сообщила о задержании министра строительства Астраханской области по делу о растрате Мощность четвертой линии "Ямал СПГ" может составить 940 тыс. тонн и выше
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса123
В России вернулись к идее отказаться от доллара343
Россиян предостерегли от покупки валюты377
Силуанов успокоил россиян после падения рубля142
Америка потопила рубль480
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение