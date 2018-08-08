СМИ: число погибших при выбросе газа в шахте Китая увеличилось до 13

МОСКВА, 8 августа. / ТАСС /. Число погибших в связи с выбросом угля и газа, которое произошло в понедельник вечером на шахте в районе города Паньчжоу (провинция Гуйчжоу, Южный Китай), увеличилось до 13. Об этом сообщило в среду агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о четырех погибших и о девяти пропавших без вести. По данным агентства, обнаружить тела пропавших удалось в ходе поисково-спасательной операции, которая продолжалась более двух суток.

Причины происшествия устанавливаются.