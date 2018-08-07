Выброс газа на угольной шахте в Китае привел к четырем жертвам

ПЕКИН, 7 авг — РИА Новости . Четыре человека погибли, еще девять числятся пропавшими без вести в результате инцидента с выбросом газа на одной из угольных шахт китайской юго-западной провинции Гуйчжоу, сообщили во вторник местные власти.

Инцидент произошел в шахте «Цзымуцзя» в городе Паньчжоу в понедельник около 21.10 по местному времени (16.10 мск), когда по пока невыясненной причине произошел выброс угля и газа. Четыре человека погибли на месте.

В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция, начато расследование.