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Выброс газа на угольной шахте в Китае привел к четырем жертвам
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Выброс газа на угольной шахте в Китае привел к четырем жертвам 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Русская планета
ПЕКИН, 7 авг — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще девять числятся пропавшими без вести в результате инцидента с выбросом газа на одной из угольных шахт китайской юго-западной провинции Гуйчжоу, сообщили во вторник местные власти.
Инцидент произошел в шахте «Цзымуцзя» в городе Паньчжоу в понедельник около 21.10 по местному времени (16.10 мск), когда по пока невыясненной причине произошел выброс угля и газа. Четыре человека погибли на месте.
В настоящий момент продолжается поисково-спасательная операция, начато расследование.
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