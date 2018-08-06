На улицах Рутгерса и Милицейская идет ремонт дорожного полотна

Работы также продолжаются в Крымском переулке в квартале от улицы Нахимова до улицы Суворова, сообщает пресс-служба городской администрации. На выходных был сфрезерован слой старого асфальтобетона с площади 13 000 кв. м. Всего в планах сфрезеровать 23 000 кв.м. старого покрытия.

Ремонт проходит на важном транспортном узле, который связывает Кировский и Рудничный районы. Рядом находится стадион «Шахтер», где базируется женская футбольная команда «Кузбасс».

Кроме ремонта дорожного полотна, рабочие занизят бордюрные камни и проведут обрезку деревьев.